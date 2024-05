Habib Beye répond à Riolo sur la méforme de Mbappé

Habib Beye a répondu dimanche, aux propos de Daniel Riolo sur la méforme de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé va quitter le PSG et la France cet été. L’international français a disputé son dernier match avec le club parisien lors de la finale de Coupe de France. Une finale remportée par le Paris Saint-Germain même si le Bondynois n’a pas marqué face à l’OL. Un mutisme face au but qui a fait germer des doutes dans la tête de Daniel Riolo sur une méforme de Mbappé à l’Euro. Quelques heures, la contre-attaque est venue de Habib Beye, ce dimanche.

Habib Beye contredit Daniel Riolo au sujet de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé devra attendre encore un peu avant de rejoindre nouveau club, probablement le Real Madrid. Le natif de Bondy sera en effet, avec l’Equipe de France pour préparer l’Euro qui démarre le 14 juin prochain. Une compétition au cours de laquelle Mbappé est très attendu pour porter les Bleus vers le triomphe final. Cependant, Daniel Riolo craint une baisse de forme de l’ex-monégasque à l’Euro en se basant sur sa prestation en finale de Coupe de France qu’il juge décevante. Un avis que ne partage pas Habib Beye qui pense que Kylian Mbappé arrivera en grande forme au tournoi continental.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Dire qu’il a été invisible en finale de Coupe de France, c’est dur. On attend toujours de lui l’exceptionnel. On l’a moins eu dernièrement, mais l’Euro ne sera pas un problème car la motivation sera énorme. Gagner des titres avec son pays, c’est très important. Il sait aussi qu’il arrivera avec un statut », explique l’ancien joueur de l’OM sur le Canal Football Club de Canal+.

Laure Boulleau et Mickael Landreau défendent aussi Mbappé

Habib Beye n’est pas le seul à ne pas être d’accord avec Daniel Riolo sur la méforme de Kylian Mbappé. Présente également sur le plateau du CFC, Laure Boulleau relativise et pense que le Bondynois est un « peu perturbé » par les évènements de ses derniers jours au PSG.

@Getty

« Il est dans une période charnière. Malgré tout, ce n’est pas un robot. Il est un peu perturbé. Et il a hâte de commencer une nouvelle histoire avec son prochain club. Il se pose surement plein de questions et ça l’empêche d’être performant », estime l’ancienne joueuse du PSG. De son côté, Mickael Landreau, ex-gardien du PSG, pense que Kylian Mbappé est bel et bien en forme et ne peut pas faire mieux après toute la pression médiatique sur sa personne.

getty images

« Il lui manque un ou deux petits buts dans les derniers tours de Coupe ou en finale d’une Ligue des Champions. Sinon, il a toujours marqué. Tout l’environnement, tout ce qu’il a eu à traiter c’est incroyable. Moi je le trouve monstrueux vu que tout ce qu’il a eu à gérer. Là, il va se régénérer », confie le consultant français.