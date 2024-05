Après la victoire en Coupe, Mbappé évoque sa prochaine destination

Kylian Mbappé a évoqué sa future destination après la victoire du PSG contre l’OL, samedi.

Le Paris Saint-Germain affrontait l’Olympique Lyonnais samedi soir en finale de Coupe de France. Un choc remporté par le club parisien qui s’est adjugé son 15e titre dans la compétition. Après la rencontre, Kylian Mbappé a livré ses impressions au micro de BeIN Sports. Le Bondynois a même eu un mot sur sa future destination.

Le soulagement de Kylian Mbappé après le sacre du PSG en Coupe de France

Le PSG aura pris du temps avant de retoucher le trophée de la Coupe de France. Trois ans après leur dernier sacre dans la compétition, les Parisiens ont dompté l’OL samedi pour réaliser le triplé Trophée des Champions – Championnat – Coupe. Par ailleurs, cette victoire en Coupe de France a une saveur particulière pour le PSG comme l’a confié Kylian Mbappé en fin de match.

« Importante cette Coupe ? Oui, qui plus est la coupe de France. Ça faisait 3 ans qu’on ne l’a pas gagné et c’est notre compétition. C’est important pour nous les joueurs, le club et les supporters. Vous voyez l’engouement par vous-même. Et on a joué tous les gros en plus dans cette compétition. Il y a eu la manière et l’adversité », lance-t-il.

La réponse énigmatique de Mbappé sur sa prochaine destination

Kylian Mbappé disputait ce soir son 368e et dernier match avec le PSG. Même s’il n’a pas marqué pour sa der, le Bondynois s’est montré à son avantage dans le jeu. En outre, il était important pour l’ancien joueur de Monaco de terminer son aventure parisienne de la meilleure des manières avec un dernier trophée.

« Dernier match ? Oui, je ressens un peu plus le poids des choses. Tu réalises que c’est terminé. Avec le PSG je n’ai plus rien, mais je suis content d’avoir fini avec un trophée. Ça caractérise ‘’l’identité du club’’. Je suis content d’avoir fait partie de cette histoire et l’avoir marquée », explique-t-il avant d’esquiver une question sur l’identité de son prochain club. « Ou je pars ? Maintenant, je vais déjà aller à la sélection. L’euro c’est important. Je veux kiffer mes derniers moments ici », lâche le recordman de buts avec le PSG.