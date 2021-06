France, Léo Dubois pas surpris d'être dans la liste pour l'Euro

L'arrière droit de l'OL considère qu'il mérite amplement sa place parmi la liste des vingt-six de l'équipe de France pour l'Euro 2020.

Doublure de Benjamin Pavard en équipe de France depuis l'après Coupe du monde 2018, Léo Dubois est bel et bien de la partie pour l'Euro 2020. Pour beaucoup, le latéral de l'Olympique Lyonnais profite du manque de concurrence au poste de latéral droit pour être présent dans la liste de Didier Deschamps. Dans une interview accordée à L'Equipe, Léo Dubois s'est confié sur ses attentes pour l'Euro et considère mériter sa place chez les Bleus.

"Je suis là parce que je le mérite, tout simplement. On est vingt-six. Chacun est à sa place. On forme un groupe ambitieux, de qualité, qui veut aller chercher le titre. Si j'y suis, ce n'est pas par hasard. J'ai une grande confiance en moi. Je sais que je mérite ma place. Mon rôle de doublure ? Je le vis bien. Je répondrai présent. Je suis là pour amener ce que je sais faire. Benjamin Pavard sera numéro 1. À moi de le pousser à performer. Et si on a besoin de moi, je serai là sans aucun problème", a expliqué l'international français.

"Est-ce que je pense au moment où je vais jouer pendant l'Euro ? Quand on est joueur de foot, si on se pose ces questions, on n'est pas prêt le jour J. Car, généralement, on ne fait jamais appel à nous le jour où on le pense. Je ne suis pas là pour penser mais pour vivre une aventure extraordinaire. Je ne suis pas là pour être en retrait. Chacun, dans la délégation, doit amener ce qu'il sait faire. C'est comme ça qu'on ira chercher un titre. Il y a eu le temps de l'adaptation pour moi. Maintenant, je suis pleinement intégré dans l'effectif", a ajouté le latéral de l'OL.

Dubois entend les critiques à son égard

Léo Dubois a répondu aux critiques sur son niveau et ne pense pas être présent qu'en raison de son étiquette de 'gendre idéal' : "Je ne pense pas que le sélectionneur prenne des mauvais joueurs. Il y a un équilibre dans un groupe c'est vrai. J'ai cet état d'esprit collectif, je le suis à l'OL, je l'ai été à Nantes. Après, j'ai des qualités à faire valoir et c'est pour ça que je suis là. J'ai fait une saison pleine à l'OL. J'entends parler de choses autour de moi. Mais je suis serein".

"Moi j'estime qu'il y a beaucoup de concurrence au poste de latéral droit, même si on en parle beaucoup moins. Quand on est exposés, quand on fait partie des Bleus, cela amène de la critique. Est-ce que j'estime ne pas être jugé à ma valeur ? Non, pas du tout, mais je lis. Chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut. Cela me passe un peu au-dessus. Je suis conscient de mes qualités et de mes défauts. Je travaille beaucoup, notamment tactiquement sur le positionnement, parce que, plus on approche le haut niveau, plus les détails font la différence", a ajouté le latéral droit des Bleus.

Léo Dubois est apparu très ému lors de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, il est revenu sur cet épisode : "Pleurer est un bien grand mot. Mais il y a eu beaucoup d'émtoion quand j'ai vu mon nom sortir. J'étais en famille (ndlr avec ses parents). C'est un rêve de gosse. Tant que ce n'est pas tombé, il y a toujours une part de doute. Même si cela fait deux ans et demi que je suis dans le groupe et que je m'entends bien avec les gars".