Kimpembe : "L'équipe de France fait très peur !"

Le défenseur central du PSG a évoqué son statut chez les Bleus et ses ambitions pour l'Euro 2020.

Avec le retour de Karim Benzema chez les Bleus, l'équipe de France dispose d'un effectif de rêve et peut aligner un onze très impressionnant sur le papier. En effet, Didier Deschamps pourrait très bien décider d'aligner Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en attaque, avec Paul Pogba et N'Golo Kanté au milieu de terrain et en fonction du système choisi, Kingsley Coman ou Adrien Rabiot pour compléter le secteur offensif. Une équipe qui en jette.

Dans une interview accordée à l'AFP, Presnel Kimpembe s'est exprimé sur les attentes autour des Bleus et a confessé que sur le papier, l'équipe de France a de la gueule : "Le trio d'attaquants de l'équipe de France fait-il peur ? Pas que le trio ! L'équipe de France en elle-même, elle fait très peur. Mais ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. Ce sera à nous de montrer notre talent et de montrer aussi ce qu'on vaut sur le terrain".

Le défenseur du PSG a évoqué son rôle en équipe de France : "Mon rôle de remplaçant en 2018 m'a aidé à me forger ? Bien sûr. Même si j'étais remplaçant, je pense qu'on a tous notre petite part de responsabilité. Je suis quelqu'un d'assez extraverti, qui aime bien aller vers les autres, qui crée des liens et je pense que mon rôle à ce moment-là, c'était un petit peu ça. Même si comme tout le monde, j'aurais aimé faire davantage, ça m'a appris à grandir, ça a forgé encore plus le mental que j'ai déjà. Un écart entre mon rôle au PSG et en France ? Je ne dirais pas qu'il y a un écart. Chacun sait ce qu'il a à faire et ce qu'il a à dire".

"Se retrouver dix ans après en sélection, ça montre que la génération 1995-1996 est forte"

L'article continue ci-dessous

"Pour être un leader, il n'y a pas d'âge. Mais c'est vrai qu'ici, il faut aussi savoir respecter les statuts de chacun, l'expérience de chacun. Steve (Mandanda), par exemple, c'est un leader de cette équipe, c'est un ancien. Moi, je l'appelle tonton ! Je pense bien. Moi, je mets un petit peu l'ambiance on va dire, quand il y a besoin de faire descendre la pression. Je suis quelqu'un qui aime la pression, qui aime bien quand c'est un peu chaud. Après, il y a des gens comme Hugo (Lloris, ndlr) qui sont un peu plus posés. Quand il va falloir calmer le jeu, il sera là pour nous le dire", a ajouté l'international français.

Presnel Kimpembe est fier d'évoluer chez les Bleus avec Adrien Rabiot, Kingsley Coman et Mike Maignan, ses partenaires au centre de formation du PSG : "Est-ce que j'imaginais ça ? Je dirais que non. Cela nous arrivait de rigoler avec ça, de déconner en se disant qu'on allait jouer les uns contre les autres ou tous ensemble. Mais on n'y pensait pas forcément. On ne va pas dire que le hasard fait bien les choses mais on a tous travaillé énormément pour en arriver là. C'est important pour nous. Se retrouver dix ans après en sélection, ça montre que la génération 1995-1996 est forte. C'est beau à voir. Coman est comme un frère. Mais Mike et Adrien aussi".

"On est des hommes et on a vécu la plupart de notre jeunesse ensemble. Mike et Adri, on se connaît depuis qu'on a 12 ou 13 ans. Avec Kingsley, c'est encore un peu plus long : on est ensemble depuis qu'on a 8 ou 9 ans. On a eu la chance de grandir ensemble, d'échanger des moments intimes. On est comme des frères, on se retrouve ici et c'est merveilleux. On s'appelle souvent, on s'écrit souvent. On a aussi la chance de se voir, on part en vacances ensemble. Et lui, dès qu'il revient à Paris, il passe à la maison !", a conclu le défenseur central du PSG.