Noël Le Graët dévoile l'objectif de l'équipe de France

Le président de la FFF, de passage à Clairefontaine dimanche, a fixé le cap et dévoilé ses ambitions aux joueurs.

L'équipe de France fait partie des favorites pour l'Euro 2020. Encore plus depuis l'annonce de la sélection de Karim Benzema qui vient renforcer un secteur offensif déjà très fourni. Sur le papier, l'équipe de France dispose d'une belle armada, mais elle va désormais devoir prouver et confirmer sur le terrain. Après avoir remporté la Coupe du monde en 2018, la France nourrit secrètement l'espoir de remporter l'Euro et de faire le doublé comme en 1998-2000.

Mais la tâche ne s'annonce pas simple pour les Bleus, d'autant plus qu'ils vont connaître une entrée en matière relevée avec l'Allemagne et le Portugal dès la phase de groupe. Une élimination prématurée n'est jamais à exclure, mais elle n'est pas envisagée par l'état major des Bleus.

En effet, Noël Le Graët, qui était de passage ce dimanche à Clairefontaine pour s'entretenir avec les Bleus, a fixé le cap et les ambitions pour la compétition. Avant l'ouverture de ce nouveau chapitre, Noël Le Graët a pris la parole face aux joueurs et leur a rappelé ses ambitions avant de passer à table, d'après les informations de L'Equipe.

Dans son discours, applaudi à la fin, le président de la FFF a souligné en substance que les Bleus avaient "une très belle équipe avec de super joueurs" et que l'objectif était "au minimum de finir dans le dernier carré" du championnat d'Europe.

Toujours d'après les informations de L'Equipe, Noël Le Graët a axé son discours sur ce que les champions du monde en titre représentent aux yeux du public français. Le président de la FFF s'est également entretenu en privé avec le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, et Karim Benzema qui effectue son retour après plus de cinq ans d'absence, un joueur que le président de la FFF apprécie énormément malgré quelques épisodes houleux durant cette période où Benzema a été écarté des Bleus.

L'équipe de France poursuit sa préparation pour l'Euro 2020 et attend encore les finalistes de la Ligue des champions qui rejoindront le groupe à Nice pour le premier match amical des hommes de Didier Deschamps.