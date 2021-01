Courtois fâché tout rouge : "Nous ne sommes pas des marionnettes"

Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid, s'en est pris à la Liga après le match à Osasuna.

Zinedine Zidane a estimé que le match du contre Osasuna n'aurait pas dû se dérouler, et son gardien de but Thibaut Courtois est monté au créneau lui aussi et a condamné la pour avoir forcé le match à avoir lieu malgré une météo très difficile.

La tempête Filomena a provoqué le chaos dans toute l' , le match de l'Atletico Madrid avec l' a d'ailleurs annulé, tandis que le Real Madrid lui-même a passé plus de quatre heures dans un avion vendredi alors qu'une piste gelée a retardé son vol vers Pampelune.

"Je tiens à remercier les gens d'Osasuna pour avoir un terrain comme celui-ci", a déclaré Courtois à Movistar. "Mais c'est malheureux ce que la nous a fait. Nous savons quelles étaient les conditions, et bien sûr nous avons pu jouer, mais décoller avec la piste gelée et maintenant nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Nous sommes humains et on nous donne en spectacle."

"Nous avons fait ce qui a été demandé, car si nous n'étions pas venus [à Pampelune], ils nous auraient pris trois points. Mais je ne pense pas que ce soit sûr, nous ne sommes pas des marionnettes qui doivent toujours jouer", a encore déploré le Belge.

"Nous avons fait l'effort aujourd'hui, mais nous devons penser à ces déplacements et à la logistique nécessaire pour rentrer chez nous."

Pour Zizou, le match n'aurait tout simplement pas dû se produire. "Ce n'était pas un match de football ce soir, le match aurait dû être reporté. Certes, ce n'est pas une excuse, mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On ne sait même pas quand on pourra rentrer à Madrid", a ainsi tonné le héros de la 1998 en conférence de presse au terme du match.