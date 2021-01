Real Madrid, Zinedine Zidane exprime sa colère

Le coach du Real Madrid Zinedine Zidane exprime sa colère après le match nul de son équipe à Osasuna.

Le a signé une nouvelle contre-performance à El Sadar, sur le terain (gelé) d'Isasuna samedi soir (0-0). Au classement, la Maison Blanche reste 2e avec un point de retard sur l'Atletico Madrid, qui compte trois matchs de moins, alors que le match à Pampelune avait été menacé par de fortes chutes de neige.

Pour Zizou, le match n'aurait tout simplement pas dû se produire. "Ce n'était pas un match de football ce soir, le match aurait dû être reporté. Certes, ce n'est pas une excuse, mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On ne sait même pas quand on pourra rentrer à Madrid", a ainsi tonné le héros de la 1998 en conférence de presse au terme du match.

Bloqué à l’aéroport vendredi soir, le Real Madrid a lui cru ne jamais pouvoir rejoindre Osasuna. Finalement, le match s’est bien tenu à Pampelune mais les Merengue n’ont pas profité du report de leur voisin pour prendre la place de leader.

Sous la neige de Navarre, Zinedine Zidane, testé négatif au Covid et bien présent sur le banc, avait décidé de lancer Eden Hazard malgré les conditions difficiles.

Malgré la présence de l'ailier belge en tant que titulaire, le Real n'a jamais pu concrétiser sa domination territoriale. Dix-neuvième et relégable, le club de Pampelune souhaitait avant tout à prendre un précieux point contre le deuxième de . La mission a été parfaitement remplie pour les locaux.

Sans jouer, l’ garde son fauteuil de leader tandis que le Barça, vainqueur de Grenade, revient à trois points des Merengues. Bref une soirée à oublier pour Zinedine Zidane et ses hommes, qui vont devoir vite se reconcentrer sur leurs prochains objectifs.