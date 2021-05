Cantona au Hall of Fame de la Premier League

Le Français a été reconnu pour ses accomplissements exceptionnels à Old Trafford entre 1992 et 1997.

La légende de Manchester United, Eric Cantona, a insisté sur le fait qu'il n'était "pas surpris" après être devenu le troisième joueur à être intronisé au Hall of Fame de la Premier League. Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, Alan Shearer, et le grand Arsenal Thierry Henry sont devenus les premiers intronisés au Hall of Fame, qui a été surnommé la plus haute distinction individuelle accordée aux joueurs par le championnat.

Eric Cantona a maintenant rejoint ce cercle très fermé en tant que troisième homme de la prestigieuse renommée. L'ancien attaquant de Manchester United a réagi ce mardi lorsqu'il a reçu cette récompense, et comme d'habitude, il a fait du grand Eric Cantona avec un franc parler sans langue de bois. Le Français, devenu un héros culte à Old Trafford entre 1992 et 1997, a déclaré au site officiel de la Premier League : "Je suis très heureux et très fier, mais en même temps je ne suis pas surpris".

"J'aurais été surpris de ne pas être élu ! J'ai eu la chance de jouer dans cette équipe, avec des joueurs formidables, un entraîneur formidable et des fans formidables", a confessé l'ancien international français passé par Leeds United puis Manchester United en Angleterre.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

Eric Cantona a été recruté par Manchester United lors de la première saison de la Premier League en 1992-93 après avoir remporté l'ancien titre de première division avec Leeds United. L'attaquant français a ensuite participé à 156 matchs au plus haut niveau pour les Red Devils, marquant 70 buts et délivrant 56 passes décisives. Cantona a aidé United à remporter quatre titres en cinq ans avant d'annoncer sa retraite à l'âge de 30 ans, et a été surnommé affectueusement "The King" par les supporters.

Eric Cantona est le premier des six joueurs à être inclus dans la classe de 2021 après un vote du public et du panel de la Premier League, Alan Shearer et Thierry Henry ayant été les deux seuls intronisés automatiquement au Hall of Fame. Cinq autres stars seront nommées au Hall of Fame d'ici la fin de la semaine, avec Paul Scholes, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp et Steven Gerrard parmi les 22 nominés restants.

Les cinq légendes ci-dessus sont bien évidemment les favoris pour être les prochaines à être intronisées dans le Hall of Fame de la Premier League tant ils ont marqué l'histoire du championnat anglais. Les quatre premiers ont collectionné les titres tandis que Steven Gerrard, qui n'a jamais remporté la Premier League au cours de sa carrière, est l'un des meilleurs milieux de terrains de l'histoire du football anglais.