Solskjaer: "Manchester United doit se renforcer pour rattraper Manchester City"

L'entraîneur des Red Devils a admis que son équipe n'était pas à la hauteur de son rival Cityzen.

Ole Gunnar Solskjaer a admis que Manchester United devra se renforcer cet été s'il veut avoir le moindre espoir de combler l'écart avec Manchester City. La défaite 2-1 de Manchester United contre Leicester mardi a suffi à City pour remporter le titre avec trois matchs à jouer en Premier League. Manchester City a amassé une avance de 10 points sur ses rivaux locaux et, après avoir décroché le titre, a terminé devant Man Utd chaque saison depuis que Sir Alex Ferguson a quitté Old Trafford.

"Si vous voulez relever le défi avec eux, nous devons renforcer notre équipe", a déclaré Solskjaer à BT Sport. "Félicitations à eux. Ils ont connu une saison fantastique. Je suis très content de mes garçons qui ont atteint les 10 derniers jours avec une équipe de Manchester City devant nous qui sont salués comme les meilleurs d'Europe. Nous voulons passer à l'étape suivante et il se peut que nous ayons besoin de quelques autres pour renforcer l'équipe".

La défaite de Manchester United contre Leicester a eu lieu alors que c'était le troisième match du club en cinq jours et que les Red Devils vont affronter Liverpool jeudi soir, Solskjaer a donc naturellement décidé de faire tourner son équipe. Les Red Devils sont sortis victorieux de leur double confrontation avec la Roma malgré une défaite serrée jeudi, validant leur place en finale de la Ligue Europa, avant de vaincre Aston Villa ce week-end en Premier League.

Solskjaer fier de ses jeunes joueurs

En raison d'un calendrier chargé, Manchester United n'était pas à son meilleur mardi, mais Solskjaer a été impressionné par ce que son équipe a fait contre une solide équipe de Leicester : "Nous avons commencé lentement comme vous vous en doutez car ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour le match, mais après avoir marqué, nous n'avions rien à perdre. Nous avons montré de très bonnes choses et j'en ai été satisfait".

"Vous voyez le leadership avec Nemanja Matic. Mason Greenwood ressemblait à un professionnel chevronné et il n'a que 19 ans. Nous n'avons pas eu trop de temps pour nous préparer et nous sommes entrés à la mi-temps heureux de ne pas sortir des pièges et ils ont obtenu un but sur un corner qui aurait dû être un six mètres. Ça ne peut plus être comme ça. Nous ne pouvons pas jouer comme jeudi, dimanche, mardi à jeudi, il est impossible que ce soit la raison pour laquelle nous avons fait les changements. C’est du jamais vu. Il est impossible pour les joueurs de performer à ce niveau à partir de jeudi, dimanche, mardi, jeudi", a ajouté le Norvégien.

La série de matches ne se termine pas tout de suite alors que Manchester United est de retour en action jeudi contre son rival de Liverpool, qui sait qu'il a besoin d'une série de résultats solides pour avoir le moindre espoir de décrocher une place en Ligue des champions. Après cela, ils auront des matchs contre Fulham et les Wolves dans un délai de 10 jours avant d'affronter Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai, trois jours après leur finale de Premier League.