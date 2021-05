Rio Ferdinand conseille à Manchester United de recruter un joueur du PSG

L'ancien défenseur des Red Devils pense que le joueur confirmé du Paris Saint-Germain est la seule option que les meilleurs clubs devraient envisager.

Manchester United a été lié à la signature d'un autre défenseur central avant le mercato estival, et Rio Ferdinand a déclaré que la star du Paris Saint-Germain, Marquinhos, était "le seul joueur" à recruter. L'ancien défenseur central des Red Devils, qui a tout gagné chez les pensionnaires d'Old Trafford, pense que toute équipe cherchant à renforcer dans le secteur défensif lors de la prochaine intersaison doit foncer sur le Brésilien.

Marquinhos ne serait pas une recrue bon marché étant donné qu'il fait plus que partie des plans du PSG, à court mais aussi à long terme, néanmoins l'international brésilien cocherait de nombreuses cases pour ceux - tels que Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United - qui cherchent à décrocher un défenseur central fiable. Rio Ferdinand a affiché son envie de voir Marquinhos à United dans un entretien accordé à Vibe with Five.

"Si une équipe est à la recherche d'un défenseur central, en ce moment, parmi les meilleures équipes, avec les finances, Marquinhos est le seul joueur que je vais chercher. Joueur de gros match. Chaque gros match dans lequel vous voyez ce gars jouer, il est présent. En forme comme vous le souhaitez, rapide, robuste, endurci, endurci au combat, il comprend les environnements des gros matches. Top, meilleur joueur, bonne attitude, leader, il a tout. Si je suis à la recherche d’un défenseur central d’expérience qui puisse me faire passer au niveau supérieur, c’est lui que je recherche", a indiqué l'Anglais.

Marquinhos au PSG, huit ans déjà

Le PSG ne se sentira absolument pas sous pression pour se séparer de Marquinhos. Le Brésilien de 26 ans est lié à un contrat jusqu'en 2024 dans la capitale, ce qui l'aidera à augmenter le prix demandé pour lui. Le pilier sud-américain a également été nommé capitaine de club dans la capitale française après le départ de Thiago Silva en 2020 et continue de prouver sa valeur pour l'équipe de Mauricio Pochettino de manière régulière.

Marquinhos a fait 320 apparitions pour le PSG, marquant 30 buts et les aidant à remporter 23 trophées dont six titres de Ligue 1 en huit ans. Ole Gunnar Solskjaer fait face à des requêtes pour qu'un autre défenseur central soit recruté aux côtés de Harry Maguire depuis un certain temps. Eric Bailly à prolongé son contrat à Old Trafford avec Victor Lindelof figurant toujours en bonne place, mais diverses options alternatives ont été proposées.

La star de Villarreal Pau Torres a vu un déménagement à Manchester être envisagé, avec le défenseur de Séville, Jules Kounde et la star du Real Madrid, Raphaël Varane, également annoncés dans les rumeurs à destination d'Old Trafford. Un champion du monde évoluant actuellement à Santiago Bernabeu, Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid, a également été lié aux Red Devils.