Le Real Madrid ferme la porte à Mbappé pour les JO, Thierry Henry ne baisse pas les bras

Le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs espère toujours compter sur Kylian Mbappé aux JO malgré le refus du Real Madrid.

Les Jeux Olympiques auront lieu en France l’été prochain juste après l’Euro 2024 en Allemagne. Une compétition à laquelle rêve de participer un certain Kylian Mbappé qui pourrait faire partie des jokers de Thierry Henry. Mais le futur club de l’international français, le Real Madrid, ne serait pas enclin à laisser le joueur disputer les JO au grand dam de Thierry Henry qui ne désespère pas pour autant.

Thierry Henry comprend la position du Real Madrid

Les Jeux Olympiques sont un rêve pour plusieurs internationaux français surtout qu’ils se déroulent en France l’été prochain. Cependant, les JO ne faisant pas partie des journées FIFA, ces joueurs ont besoin de l’aval de leurs clubs respectifs pour espérer disputer le tournoi olympique. La participation qui suscite le plus de débats est celle de Kylian Mbappé qui devrait signer au Real Madrid l’été prochain. Mais si le club a déjà envoyé un message à la FFF pour l’informer de son refus de libérer Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, il y a très peu de chances que la décision soit autre pour Kylian Mbappé. Une situation que comprend parfaitement Thierry Henry.

« Ça a toujours été le cas. Je savais à quel point ça allait être difficile. Je m'en doutais. C'est tout à fait normal, surtout les clubs à l'étranger. C'est les JO ici, en France, les clubs français vont être là je pense pour aider. Mais pour les clubs étrangers, je m'en doutais. Je ne me suis jamais arrêté au premier non. On verra ce qu'on peut faire, la décision restera celle des clubs, vu que ce ne sont pas des dates Fifa. On va essayer de discuter, mais ce n'est pas évident », lance le sélectionneur des Espoirs en conférence de presse, lundi.

Thierry Henry ne désespère pas pour Kylian Mbappé

Même s’il comprend la position du Real Madrid et des autres clubs internationaux, Thierry Henry compte quand même discuter avec ces derniers et essayer de leur faire changer d’avis. Des échanges qui pourraient permettre à l’ancien joueur de Monaco d’avoir à sa disposition Kylian Mbappé et d’autres internationaux qui évoluent hors de la France. « On va essayer de parler, voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas mal de branches à l'arbre. On est obligé de sonder tout le monde. On va voir si on peut être reçu. C'est difficile à préparer parce qu'on n'a pas de certitudes. Oui, il y a pas mal de noms qu'on aimerait avoir. Mais on ne sait pas quand le oui arrivera. Et si le joueur change de club... Ce n'est pas facile, mais on le savait », poursuit la légende d’Arsenal.

Par ailleurs, Thierry Henry estime que les JO devraient finalement avoir lieu lors des journées FIFA pour faciliter la tâche aux joueurs et à tout le monde. « Les JO, ce n'est pas une date Fifa. Donc c'est difficile pour moi, le joueur. Si c'est une date Fifa, ça aidera oui. Il n'y aurait plus de discussion. On vit dans un monde où s'il n'y a pas de règles, les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas évident. Il va falloir que ça devienne une date Fifa. Comment faire ? Allez au siège de la Fifa et posez -leur des questions », suggère le champion du monde 2018.

Thierry Henry relativise sur l’Euro et les JO

Les Jeux Olympiques démarrent le 26 juillet prochain juste après l’Euro qui se termine le 14 juillet. Un enchainement qui ne devrait pas inciter les clubs à libérer leurs internationaux. Ces derniers à l’instar de Kylian Mbappé seraient notamment engagés avec l’Equipe de France lors du tournoi continental. Toutefois, Thierry Henry pense que les joueurs peuvent bien enchainer les deux compétitions mais laisse le choix aux clubs de décider.

« Après la sélection, il y a l'Euro. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a engouement extraordinaire pour les JO, mais DD a un Euro. Il faut jauger pour voir savoir à quel moment contacter un club pour un joueur. Après nos deux matchs à venir, on va voyager (sourire). Il faut gérer ça parce qu'ils ont des échéances. Il y a un Euro à gagner. Donc il faut essayer d'avoir des certitudes. Faire l'Euro et les JO ? Tout est possible. Les clubs vont décider », conclut Thierry Henry. Pour rappel, les JO regroupent essentiellement les joueurs des U-23 mais les nations ont la possibilité d’ajouter trois joueurs de plus de 23 ans comme jokers. Une occasion que Thierry Henry et Kylian Mbappé (25 ans) ne souhaitent pas manquer.