Mbappé aux JO Paris 2024 ? Son père sort (enfin) du silence

Wilfried, le père de Kylian Mbappé, vient de se prononcer sur la présence ou non de son fils aux JO de Paris 2024.

Même si Kylian Mbappé a envie de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la participation de l’attaquant parisien reste incertaine en raison de sa situation contractuelle actuelle. A quelques mois du lancement de cette 33e olympiade de l’histoire, le père du joueur sort de son mutisme à propos de la présence ou non de son fils auxdits jeux.

Mbappé rêve des JO 2024, mais reste dubitatif

Même s’il ne sera pas le porte-drapeau de la France, Kylian Mbappé veut quand même participer aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris du mercredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024. Alors qu’il a annoncé son départ du PSG pour cet été, le joueur devrait signer au Real Madrid avec qui il aurait déjà conclu un accord. Vu que le club espagnol a déjà notifié à la Fédération française qu’il ne cède pas ses joueurs, Mbappé est dans le doute depuis.

« J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y vais pas j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire », avait déclaré Kylian Mbappé.

Wilfried Mbappé aussi dans le doute pour son fils

Tout comme son fils et le sélectionneur de l’équipe de France aux JO, Thierry Henry, le père de Kylian, Wilfried Mbappé, reste dubitatif pour la présence ou non de son enfant aux Jeux Olympiques de Paris. Interrogé par la Radio Mouv, le père de Kylian a fait savoir que la présence de son fils n’était que « secondaire ».

« Ce qu’il faut mettre en valeur, ce sont les JO en France, et pas les JO parce qu’il y aura Wembanyama ou Kylian Mbappé, parce que le monde entier va nous regarder. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, car on n’est pas les seuls décideurs. Mais quoi qu’il se passe, Kylian Mbappé prendra du plaisir, parce que les JO seront ici », a déclaré Wilfried Mbappé.