Barça - Xavi de retour en 2022 ? Victor Font en danger pour Lionel Messi

Dans un document publié par la presse espagnole, Xavi semble écarter un retour au Barça avant 2022. Victor Font n’a pas encore réagi.

Quand Xavi reviendra-t-il en Catalogne pour entraîner le Barça ? L’histoire est belle, le scénario déjà écrit, mais les acteurs indécis. Et notamment le principal intéressé, aujourd’hui coach du club qatari d’Al-Sadd. À priori, l’ancien milieu de terrain barcelonais ne devrait pas quitter son cocon de sitôt.

Sous contrat jusqu’en 2021, Xavi a - dans un document publié par la presse espagnole - écarté un avenir blaugrana à court ou moyen terme : "Plus tard, il sera temps de franchir la prochaine étape de ma carrière. Pour l'instant, je me concentre sur le fait de profiter de mon temps ici et de l'opportunité de jouer un petit rôle dans le voyage passionnant du jusqu'en 2022."

J-37 avant l’élection

Une manière comme une autre de «teaser» la au Qatar, laquelle se tiendra à l’hiver 2022. Et d’annoncer aux différents candidats à la présidence barcelonaise qu’il ne faudra pas compter sur ses services ? Difficile à dire, et encore plus à 37 jours de l’élection…

Le 24 janvier prochain, les Socios du Barça éliront un nouveau président. Et l’un des favoris, Victor Font, a récemment parlé d’un projet autour de Xavi pour révolutionner le club de l’intérieur. Une "Pep Guardiola" bis, également destinée à convaincre Lionel Messi de rester à quai l’été prochain lorsque son contrat arrivera à expiration.

Font et Laporta perdent un argument de campagne

"Nous avons rapidement identifié Xavi alors qu’il jouait encore. Nous lui avons dit qu’on ne pouvait pas se permettre ce qui s’était passé avec Guardiola, qui n’aura finalement passé que quatre ans au Barça et sept à Manchester. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il se sente à l’aise et que la nouvelle génération prenne le pouvoir", expliquait récemment Victor Font à Goal.

À priori, le champion du monde 2010 restera donc au Qatar jusqu’en 2022, et au minimum jusqu’à l’été prochain. Pendant ce temps-là, Ronald Koeman devra convaincre la nouvelle direction, laquelle ne pourra donc pas se servir de Xavi comme argument de campagne. Et cela vaut aussi bien pour Victor Font que pour Joan Laporta, lequel n’a pas perdu l’espoir d’obtenir un nouveau mandat.