Exclusif Goal - Victor Font mise sur Xavi pour retenir Messi au Barça

Dans une interview exclusive à Goal, le candidat à la présidence estime que son projet autour de Xavi peut convaincre Messi de rester.

A quelques semaines du scrutin pour les présidentielles du , les candidats sont en plein cœur de leur campagne et multiplient les interview. Victor Font, parmi les plus crédibles au poste, en a accordé une à Goal dans lequel il expose dans les grandes lignes son projet. Ce dernier, comme bon nombre d’autres candidats, a pour pierre centrale Lionel Messi.

Désireux de mettre les voiles durant l’été dernier avant de faire machine arrière pour ne pas rentrer dans une bataille juridique avec son club formateur, Lionel Messi est libre de discuter et de signer avec n’importe quel club à partir du mois de janvier. Goal est en mesure d’assurer qu’aucune discussions n’a été entamé mais le futur de l’Argentin est un sujet ô combien important en Catalogne.

Pas de retour de Neymar

Et malgré les deux victoires consécutives en championnat, ce n’est pas le jeu déployé depuis quatre mois qui va rassurer Messi. Victor Font en est conscient mais espère que son projet l’y aidera ainsi que l’amour de Messi pour le club.

"Nous pensons qu'il peut être retenu. Au-delà de sa frustration, probablement très élevée compte tenu du niveau atteint en août dernier, il y a son amour pour le FCB."

"Il a toujours dit qu'il voulait finir au FCB et que sa frustration était due à l'absence de projet."

"C'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé, être à nouveau compétitif. C'est ce que nous aimerions lui dire et je pense qu'il nous donnera une opportunité."

Comment faire pour retenir la légende du Barça alors que son nom est annoncé du côté du PSG et de , deux clubs qui peuvent lui apporter plus de garantie sportivement notamment sur la scène européenne ? Font a sa petite idée et ne compter pas sur lui pour annoncer une recrue XXL comme Neymar ou Haaland.

"C'est l'heure de la campagne, il est donc normal d'entendre parler de noms populaires, mais les supporters sont intelligents et savent pour la première fois de l'histoire qu'il ne s'agit pas de promettre un nom étonnant, comme cela s'est produit avec Beckham en 2003."

"Neymar, je l'aime en tant que joueur, je l'apprécie parce que c'est du pur talent mais il faut être réaliste. Nous ne pouvons pas le payer et il y a des affaires hors terrain qui rendent la chose impossible."

Xavi au coeur du projet

La réunion entre Neymar et Messi voulue par le Brésilien ne passera donc pas par le Catalogne. Victor Font veut tout simplement convaincre la Pulga de s’inscrire encore sur la durée avec comme entraîneur un certain Xavi. L’ancien milieu du Barça a rapidement pris le parti de Font et répondra à son appel s’il vient à être élu.

L'article continue ci-dessous

"Nous avons rapidement identifié Xavi alors qu’il jouait encore. Nous lui avons dit qu’on ne pouvait pas se permettre ce qui s’était passé avec Guardiola, qui n’aura finalement passé que quatre ans au Barça et sept à Manchester. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il se sente à l’aise et que la nouvelle génération prenne le pouvoir."

"Peut-il venir avec d’anciennes légendes du club ? Nous en parlerons bientôt mais Xavi a déjà expliqué avec quelles personnes il aimerait travailler."

Arrivé sur le banc durant l’été, Ronald Koeman a déjà du souci à se faire. Le nom de son successeur est déjà trouvé et pas seulement dans le projet de Font…