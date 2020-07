Barça - Alves : "Messi est seul à tout faire, il a besoin de soutien"

Lors d’un entretien accordé à Catalunya Radio, l’ancien latéral droit du Barça est revenu sur le récent coup de gueule de Messi.

"On est une équipe irrégulière, lente, avec peu d'intensité. On a perdu beaucoup de points et le match d'aujourd'hui est un résumé de l'année". Lionel Messi n’a pas mâché ses mots jeudi soir après la défaite contre Osasuna (1-2) et la perte du titre en , au profit du .

L’Argentin avait déjà montré un premier geste d’agacement sur le terrain après avoir inscrit un superbe coup franc, et s’il y a bien un homme qui comprendra "La Pulga", c’est bien son ancien coéquipier Dani Alves, aujourd’hui à Sao Paulo.

"Messi est le plat principal, nous sommes les ingrédients"

"Leo, c'est un gagneur né, il n'aime pas perdre. Quand il perd, c'est normal de s'énerver, il veut toujours gagner, comme moi, nous voulons gagner à tout prix. Lui, il vit vraiment ce que je vois, c'est-à-dire qu'il manque de soutien", a réagi le Brésilien pour Catalunya Radio.

"J’ai toujours dit que Messi était le plat principal et que nous étions les ingrédients parfaits pour l'accompagner. Actuellement, j'ai la sensation qu'il est seul à tout faire et au bout d'un moment, il est humain", a conclu Alves. Un humain qui a ses limites, malgré un talent immense.