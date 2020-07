Barça, la déception de Messi après la perte de la Liga

Le Barça a perdu son titre de Liga ce jeudi et la déception de Messi est grande.

Le est champion d' . Un titre derrière lequel les merengue courent depuis 2017.

Real Madrid-Villarreal 2-1, Le Real champion d'Espagne !

Ce titre constitue forcément une grosse déception pour le Barça et surtout Lionel Messi, défait avec son équipe face à Osasuna au Nou Camp.

"On ne voulait pas terminer la saison comme ça mais ça ressemble à toute la saison. On est une équipe irrégulière, lente, avec peu d'intensité. On a perdu beaucoup de points et le match d'aujourd'hui est un résumé de l'année", a confié La Pulga en zone mixte au terme du match.

Le Barça peut encore gagner la Ligue des Champions pour atténuer la déception de Messi, qui pour rappel, n'a toujours pas prolongé son contrat en Catalogne.