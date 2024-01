Atlético Madrid - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos officielles

Après l’avoir battu en Supercoupe d’Espagne, le Real va chercher à dominer son rival de l’Atlético en Coupe du Roi.

Huit jours après leur opposition spectaculaire en Supercoupe d’Espagne, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid se retrouvent sur le sol espagnol pour un choc des huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

Le Real veut remettre ça

Les hommes de Carlo Ancelotti ont triomphé 5-3 de leur ennemi juré à Riyad. Les Merengue espèrent rééditer la même performance dans cette autre compétition nationale. Une compétition dont ils sont les tenants du titre.

Malgré beaucoup de vents contraires, comme les blessures dans plusieurs secteurs, Ancelotti a rendu son équipe du Real très performante cette saison. Profitant notamment de l’apport de Jude Bellingham, et au prix aussi de quelques remaniements tactiques, il a hissé sa formation au sommet et aujourd’hui elle se retrouve en position de viser le quadruplé. Une victoire contre les Rojiblancos ce jeudi rapprocherait les Madrilènes de cet objectif.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’Atlético a soif de revanche

La bataille entre les deux voisins s’annonce très disputée, surtout que les deux coaches envisagent d’aligner leurs meilleurs formations. Hors de question de faire tourner, même si cette compétition n’est pas l’objectif principal.

Même s’ils ont été battus mercredi dernier, Griezmann et consorts ont des raisons de croire en un résultat positif. Ils restent la seule équipe à avoir dominé le Real cette saison. C’était en championnat et ils l’ont fait avec l’art et la manière.

Horaire et lieu du match

Ce jeudi, à 21h30

Stade Metropolitano, Madrid (Espagne)

1/8e de finale de Coupe du Roi

Atlético Madrid – Real Madrid

Les compos probables

Atlético Madrid : Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann

Real Madrid : Lunin; Carvajal, Rudiger, Fernandez, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr

Sur quelle chaine suivre le match Atlético Madrid – Real Madrid

Le match entre l’Atlético et le Real Madrid vous est proposé ce jeudi soir à partir de 21h30 par la Chaine L’Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via L’Equipe Live.