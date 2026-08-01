Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

Coupe du Roi

Coupe du RoiVue d'ensemble

Matarazzo

Matarazzo entre dans l'histoire en devenant le premier Américain à remporter un grand trophée européen

Samedi, Pellegrino Matarazzo est entré dans l’histoire en devenant le premier entraîneur américain à remporter un titre majeur dans l’un des cinq grands championnats, après la victoire de sa Real Sociedad aux tirs au but face à l’Atlético de Madrid. Pour sa deuxième saison sur le banc de la Real, l’ancien défenseur a offert au club de Saint-Sébastien son premier trophée depuis 2019-2020, au terme d’une finale haletante et riche en rebondissements.

Atlético Madrid vs Real SociedadAtlético Madrid
Plus
Publicité

Coupe du Roi, calendrier et résultats

mercredi 4 février
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
FDM
mardi 10 février
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FDM
mercredi 11 février
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
FDM
lundi 2 mars
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
tot 3 - 4
mardi 3 mars
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
tot 2 - 0
vendredi 17 avril
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FDM
pen 3 - 4
Plus

Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Gotham FC crestGotham FC18114323121137
V
V
N
V
V
2Washington Spirit crestWashington Spirit18113426131336
D
V
V
V
D
3Utah Royals crestUtah Royals18103531191233
V
D
V
V
D
4San Diego Wave FC crestSan Diego Wave FC1810262419532
V
D
N
D
V
5Kansas City Current crestKansas City Current189272925429
N
V
D
N
D
Plus

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
Voir plus d'articles sur les paris