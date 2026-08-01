+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
Coupe du Roi
Coupe du RoiVue d'ensemble
Coupe du Roi, calendrier et résultats
Plus
mercredi 4 février
mardi 10 février
mercredi 11 février
lundi 2 mars
mardi 3 mars
vendredi 17 avril
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Gotham FC
|18
|11
|4
|3
|23
|12
|11
|37
|2
|Washington Spirit
|18
|11
|3
|4
|26
|13
|13
|36
|3
|Utah Royals
|18
|10
|3
|5
|31
|19
|12
|33
|4
|San Diego Wave FC
|18
|10
|2
|6
|24
|19
|5
|32
|5
|Kansas City Current
|18
|9
|2
|7
|29
|25
|4
|29