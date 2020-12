Arteta prêt à prendre des "balles" pour les stars d'Arsenal

Le patron des Gunners était d'humeur provocante avant le match de Premier League de mercredi soir face à Southampton.

Mikel Arteta dit qu'il est prêt à prendre des "balles" pour ses joueurs et qu'il reste convaincu à 100% qu'il est l'homme de la situation pour changer les choses à . La pression a augmenté sur l'entraîneur des Gunners après le pire début de saison du club depuis 1974 et quatre défaites successives à domicile dans l'élite. Arsenal accueille mercredi soir, alors que les Gunners sont 15e de la et à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Mikel Arteta admet que les résultats n'ont pas été assez bons et comprend les critiques qui lui sont adressées. Mais il a lancé un cri de ralliement à ses joueurs, les appelant à se lever et à être courageux face à un tel examen et dit qu'il est prêt à sortir sa poitrine et à prendre tout ce qui se présente à lui. "Je ressens la pression tout le temps", a déclaré Arteta. "Quand nous avons eu ces bons résultats la saison dernière, tout n'était pas beau".

"Au cours des derniers mois de l'été dernier, il y a eu beaucoup de moments difficiles, croyez-moi. Tout n’était pas agréable, facile et agréable. Mais évidemment, lorsque vous gagnez, vous créez une ambiance différente et la pression une fois que vous gagnez est de gagner à nouveau. Et la pression existera toujours. Je préfère cette pression lorsque vous pensez toujours à gagner et à remporter le prochain trophée. Mais c'est notre réalité en ce moment et nous devons y faire face", a indiqué l'Espagnol.

"Et nous devons y faire face en étant courageux, en nous battant et avec personne n'abandonnant ou quoi que ce soit parce qu'il n'est pas temps de se cacher, il est temps de mettre votre visage et votre corps en danger. Pour le moment, je suis désolé, mais nous devons prendre les balles. Nous ne gagnons pas de matches de football et vous devez mettre votre poitrine et dire 'frappez-moi parce que vous avez le droit de me frapper parce que je ne gagne pas'", a ajouté Arteta.

"J'accepte les critiques"

"Alors que puis-je faire d'autre ? Baissez la tête, travaillez plus dur et essayez de mieux faire les choses et de vous améliorer. C’est ainsi que nous devons aborder les choses à mon avis". Lorsqu'on lui a demandé s'il était l'homme qui devait prendre les balles plutôt que les joueurs, Arteta a ajouté : "C'est naturel, je l'accepte. Cela fait partie du travail. Lorsque vous n'obtenez pas de résultats, en fin de compte, c'est le manager qui a le maximum de responsabilité".

"C’est pourquoi je les accepte, car vous pouvez dire ce que vous voulez expliquer, mais à la fin, vous devez gagner des matchs de football et ce club est trop grand pour accepter autant de pertes ces dernières semaines. Alors ma poitrine est là, frappez-moi les gars", a conclu l'Espagnol. Arteta a reçu le soutien du directeur technique d'Arsenal Edu cette semaine, qui a évoqué le besoin de stabilité au club après une période de changement si dramatique ces dernières années.

Le patron des Gunners a déclaré qu'il "appréciait" la démonstration publique de soutien et était catégorique sur le fait qu'il pourrait remettre Arsenal sur les rails. "Oui", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il était sûr à 100% de pouvoir changer les choses. "Nous savions tous que les difficultés arrivaient. Je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette salle, c'est la façon dont nous les traitons, à quel point nous sommes forts pour les surmonter et parfois, lorsque les choses deviennent laides, il est nécessaire de devenir plus brillant et meilleur. Personne n'aime être dans la situation dans laquelle nous nous trouvons en Premier League et ce n'est pas assez bon et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une solution miracle mais cela ne veut pas dire que nous acceptons la situation, c'est le contraire".