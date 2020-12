Mercato - Arsenal : Mikel Arteta confirmé par les dirigeants !

Malgré une triste série de 4 matchs sans victoire en PL et la 15e place qui va avec, Arteta a été confirmé par la direction d’Arsenal.

Rien ne va plus à suite à cette triste série de 4 matchs sans la moindre victoire en avant de recevoir dimanche (20h15).

L’embarrassante 15e place des Gunners

Les Gunners, 15es du championnat, restent sur une défaite lors du North London Derby face à (0-2), et la question du maintien de l’entraîneur Mikel Arteta se pose parmi les fans…

Et la direction a même été obligée de réagir par l’intermédiaire de Vinai Venkatesham, le directeur général. "Mikel, nous avons un manager qui a un certain nombre de qualités. Il a une expérience extraordinaire de la Premier League à travers ses passages à Arsenal, , et de nouveau Arsenal", a d’abord énuméré le dirigeant.

"Nous avons un gars qui est absolument déterminé à réussir"

"C’est un gars qui aime le club et qui comprend ce que ça signifie de jouer pour ce club, dont il était capitaine. C'est un vrai joueur d'équipe", a-t-il ajouté, avant de définitivement adouber l’Espagnol.

"L’équipe qu'il forme avec le directeur Edu est vraiment forte et son staff l'est également. Nous avons un gars qui est absolument déterminé à réussir, en le faisant d'une manière qui respecte notre histoire et notre tradition. Je pense que nous avons un individu vraiment puissant avec lui", a-t-il conclu. Reste à savoir si les supporters penseront la même chose…