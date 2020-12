Guardiola : "Arteta est le meilleur entraîneur pour diriger Arsenal"

Les Gunners ont connu un terrible début de campagne ce trimestre, avec une défaite récente contre Burnley qui augmente la pression sur leur patron.

Pep Guardiola pense que Mikel Arteta est le bon homme pour diriger malgré leur terrible début de saison en 2020-21. Arsenal a perdu 1-0 contre à l'Emirates Stadium dimanche, sa quatrième défaite consécutive en championnat à domicile, ce qui représente sa pire série depuis 1959. Les Gunners sont 15e du classement, à 10 points du quatrième et avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation.

Le déclin sous Arteta, l'ancien assistant de Guardiola à , a été rapide alors qu'Arsenal a terminé la campagne précédente en beauté avec le succès en . La pression monte sur l'entraîneur espagnol, qui n'a pas réussi à tirer le meilleur parti de ses hommes clés - notamment le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant, qui a signé un nouveau contrat lucratif avant la campagne, n'a marqué que deux fois en championnat cette saison, tandis que son premier but contre son camp en carrière s'est malheureusement avéré décisif contre Burnley.

Alors qu'Aubameyang a connu des difficultés, Arsenal n'a marqué que 10 buts en championnat en 12 matchs, son chiffre le plus bas à ce stade d'une saison de haut niveau en 39 ans. Seuls United, Burnley, Sheffield United et West Brom ont eu moins de tirs (124) et de tirs cadrés (40) qu'Arsenal, mais Guardiola a continué de soutenir Arteta. "Arsenal ne peut pas avoir de manager meilleur que lui pour diriger ce club dans les années à venir", a déclaré l'entraîneur de la Manchester City aux journalistes.

Plus d'équipes

"Arteta a besoin de temps"

"Je n'ai pas à apporter mon soutien, car il l'a et sait qu'il l'a. Il est l'un des meilleurs managers avec qui j'ai travaillé, bien sûr, et vu directement - pour sa personnalité, son engagement, son amour pour son club. Sans son amour pour son club, il serait toujours là. Je suis presque sûr qu'il le retournera et le fera comme tout le monde s'y attend. Parfois, quand un club vient d'une mauvaise période, il a besoin de temps. Je sais que dans ce monde, les gens pensent qu'il n'a pas besoin de temps", a ajouté le Catalan.

L'article continue ci-dessous

"Si je faisais partie du conseil d'administration d'Arsenal, je n'aurais aucun doute sur sa qualité et sa capacité à placer Arsenal à la place qu'Arsenal mérite d'être", a ajouté Guardiola. Manchester City a eu ses propres problèmes cette saison, se classant neuvième après un match nul et vierge décevant contre son rival samedi. Avec et ayant également fait un match nul et ayant été battu, aucun des "six premiers" attendus en fin de saison n'a gagné - preuve de la force de la Premier League, selon Guardiola.

"J'ai toujours eu ce sentiment - même les années où nous avons gagné, gagné et gagné beaucoup de matchs - à quel point c'est difficile", a-t-il déclaré. "Cela me fait penser que peu importe ce qui se passe, si vous battez ou faîtes match nul contre Man United ou nul contre Leeds, c'est toujours difficile. Parfois, je veux rendre hommage à ce que nous avons fait. Nous savons que nous devons faire un pas en avant, mais je suis presque sûr que nous le ferons."

La nature de l'impasse à Old Trafford a suscité des critiques, Manchester City n'ayant réussi que neuf tirs - deux cadrés - et n'ayant pas réussi à marquer dans un deuxième match de championnat consécutif à l'extérieur pour la première fois depuis janvier 2017. "Apparemment, j'ai une opinion complètement différente sur l'approche que nous voulions faire, que nous voulons faire tout le temps", a déclaré Guardiola. "Mais je connais les standards de ce club et de cette équipe ces dernières années. Je sais que gérer cela est plus difficile, mais nous l'acceptons. "Nous sommes juste au début de décembre et avons de nombreux mois à venir et savons exactement ce que nous devons faire pour nous améliorer."