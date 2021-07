Arsenal, Fabregas a foi en Arteta

L'ancien milieu de terrain des Gunners pense que son compatriote espagnol réussira à l'Emirates Stadium car il a appris de l'un des meilleurs.

Cesc Fabregas considère que Mikel Arteta va réussir un "travail difficile" à Arsenal, son compatriote espagnol ayant obtenu un "master" d'entraîneur aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City. Des questions continuent d'être posées pour savoir si les Gunners ont le bon homme à sur leur banc de touche, avec un manager relativement inexpérimenté étant jeté dans le grand bain de la Premier League et qui n'a pas fait totalement ses preuves.

Mikel Arteta a remporté la FA Cup et le Community Shield quasiment dès ses débuts pendant son séjour sur le banc de touche de l'Emirates Stadium et Cesc Fabregas pense que des progrès seront réalisés par l'ancien joueur de 39 ans, qui est sur le point d'entamer sa deuxième saison complète à la tête d'Arsenal. Pour rappel, le club londonien reste sur une saison très décevante en Premier League.

L'ancien capitaine d'Arsenal, Cest Fabregas, a expliqué à talkSPORT les défis auxquels Mikel Arteta est actuellement confronté : "C'est un gars qui aime le football. Il sait ce qu'il fait. Il a une idée claire de l'endroit où il veut aller. Même maintenant, si vous parlez à certains joueurs, ils vous diront qu'ils aiment vraiment jouer avec lui, que les entraînements sont bons, qu'ils se sentent préparés et qu'ils savent ce qu'ils font."

Le champion du monde 2010 a ajouté: "Il a eu beaucoup de chance d'être à côté de Pep Guardiola pendant je ne sais pas combien d'années exactement, mais c'était comme une super préparation pour un jeune entraîneur. Je veux dire, si je pouvais avoir la chance de faire quelque chose comme ça, je pense que je pourrais le saisir sans aucun doute parce que c'est comme faire un master alors que vous ne faites que terminer le lycée".

"C'est un travail difficile, c'est vraiment [à cause de] où il a obtenu le club et où l'objectif est qu'Arsenal devrait être, mais je pense qu'Edu et le conseil d'administration croient beaucoup en lui et j'espère qu'il pourra être l'homme pour apporter cela l'avant de l'équipe", a ajouté le milieu de terrain de l'AS Monaco. Le contrat d'Arteta à Arsenal devrait durer jusqu'à l'été 2023.

Il n'a pu terminer qu'à la huitième place en 2020-21 car les Gunners ont raté la qualification européenne. Des efforts sont déployés pour obtenir de nouveaux joueurs, car Ben White et Ruben Neves sont ciblés. Une absence de compétition continentale pourrait finir par jouer en faveur d'Arsenal, car leur concentration est réduite sur la scène nationale, la saison 2021-22 de Premier League devant s'ouvrir avec un court voyage à Brentford, nouvellement promu, le 13 août.