Arrivé à Marseille, Guendouzi est inquiet pour Arsenal

Débarqué dans la cité phocéenne pour s'engager avec l'OM, le milieu de terrain espère tout de même voir les Gunners repartir de l'avant.

Selon les informations de RMC Sport, Mattéo Guendouzi est arrivé à Marseille ce dimanche après-midi, où il devrait passer sa visite médicale lundi avant de s'engager avec l'OM sous la forme d'un prêt.

Toujours sous contrat avec Arsenal, l'intéressé s'est dit préoccupé par la situation des Gunners, qui ne sont pas parvenus à se qualifier pour la moindre compétition européenne la saison dernière en terminant à la huitième place de Premier League.

L'équipe de Mikel Arteta espère une meilleure campagne la saison prochaine et Guendouzi espère qu'elle pourra finir dans les quatre premiers pour assurer un retour en Ligue des champions.

"Voir que le club n'a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne pour la première fois en 25 ans me fait profondément mal. Cela m'affecte beaucoup émotionnellement", a-t-il déclaré à Bild.

"Arsenal est un grand club européen qui mérite de participer à la Ligue des champions chaque année. C'est normal pour moi, une institution comme celle-ci ne mérite que le meilleur.

"Arsenal doit revenir là où il doit être. Je ne connais pas les raisons de cet échec car je n'étais pas là la saison dernière. Mais je suis préoccupé par la situation du club car Arsenal mérite de grandes choses. Je suis un Gunner du plus profond de mon cœur et je le resterai, quoi qu'il arrive."

Le milieu de terrain français, qui a rejoint Arsenal en provenance de Lorient en 2018, a passé la dernière saison en prêt au Hertha Berlin et devrait être à nouveau prêté dans les prochaines heures, du côté de Marseille, tout comme un autre Gunner : William Saliba.

L'article continue ci-dessous

"Mon rêve a toujours été de me développer au plus haut niveau et de gagner un maximum de titres", a déclaré le joueur de 22 ans.

"Je suis un compétiteur et avide de titres. Je veux rencontrer les plus grands champions comme coéquipiers et adversaires, vivre mes rêves, travailler dur pour répondre à mes attentes.

"Je suis sous contrat avec Arsenal et nous avons des obligations mutuelles. Il y a un intérêt de la part de clubs de différents championnats. Pour l'instant, je suis concentré à 100 % sur mon rétablissement."