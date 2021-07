Odegaard fait ses adieux à Arsenal

Martin Odegaard a remercié la "famille" des Gunners suite à son retour au Real Madrid.

Martin Odegaard s'est rendu sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux à Arsenal alors que son contrat de prêt avec les Gunners prenait officiellement fi. Me meneur de jeu norvégien étant désormais prêt à retourner dans son club parent, le Real Madrid.

Odegaard remercie Arsenal

Le joueur de 22 ans a rejoint Arsenal en janvier pour un contrat de prêt de six mois. Il a joué 20 matchs sous Mikel Arteta en Premier League et en Europa League, marquant deux buts et enregistrant quelques passes décisives.

"Arsenal, merci beaucoup pour ces six mois", a écrit Odegaard sur Instagram. "Mon temps avec la famille Arsenal tiendra toujours une place spéciale dans mon cœur."

"Je tiens à remercier tout le monde dans et autour du club pour la façon dont vous m'avez fait sentir comme un membre de la famille depuis le premier jour."

"Un merci spécial aux fans, même sans vous les gars au stade pendant la majeure partie de la saison, je vous ai senti avec moi à tout moment", a ajouté le meneur de jeu norvégien sur le réseau social.

"Un immense merci au patron et à son équipe pour tout ce que j'ai appris durant mon séjour."

"Merci également à tous mes coéquipiers pour ces bons moments sur et en dehors du terrain. Vous allez tous nous manquer. Merci, famille des Gunners. Toujours dans mon cœur."