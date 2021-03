Après l'arnaque du but de Ronaldo, l'arbitre s'excuse !

L'arbitre qui a refusé le but de Cristiano Ronaldo s'est excusé, d'après Fernando Santos.

Le but non accordé ce samedi soir à la star de la Juve dans la dernière minute du match des éliminatoires du Mondial 2022 entre la Serbie et le Portugal (2-2), parce que l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a considéré que le ballon n'avait pas complètement franchi la ligne, continue de faire parler.

Une polémique qui a pris une telle ampleur que l'arbitre de la rencontre a tenu à s'excuser.

"Dans un match de ce niveau, il n'est pas possible de ne pas valider un but comme celui-ci", a ainsi tancé le sélectionneur portugais Fernando Santos au terme du match.

"Le ballon était à plus d'un demi-mètre de la ligne de but", a ajouté le technicien au micro de la télévision publique portugaise (RTP).

À propos de l'arbitre, Santos a fait une confidence au média lustianien Récord: "Il s'est excusé auprès de moi dans les vestiaires, et m'a dit qu'il se sentait honteux".

Cristiano Ronaldo s'est lui aussi exprimé après avoir jeté son brassard de capitaine au sol, par dépit :

"Être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés, l'un des plus grands privilèges de ma vie, note CR7. Je donne tout et donnerai toujours tout pour mon pays. Cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier quand nous avons le sentiment que toute une nation est touchée. Relevons la tête pour faire face au prochain défi maintenant. Allez le Portugal.", a estimé l'intéressé au terme du match, lui qui a été critiqué par un ancien joueur du Portugal pour son jet de brassard.