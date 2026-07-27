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Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème TourVue d'ensemble

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Après l’élimination de l’Espagne au premier tour de la Coupe du monde, Rafael Benitez se positionnerait pour prendre les commandes de la sélection italienne

Rafa Benitez, ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid, émerge comme un candidat surprise pour le poste vacant de sélectionneur de l’Italie, après avoir manifesté son vif intérêt pour diriger les Azzurri. Le tacticien espagnol, actuellement sans club, a publiquement laissé entendre qu’il pourrait prendre les rênes de la Nazionale, alors que celle-ci cherche à se reconstruire après une période catastrophique sur la scène internationale.

MercatoItalie
uefa nations league trophy

L'UEFA ouvre une nouvelle ère pour les matchs internationaux européens

L'UEFA s'apprête à remanier en profondeur le calendrier international de football à partir de la saison 2028-2029, en remplaçant les phases de qualification traditionnelles par un format de championnat à la suisse. À l'instar de la nouvelle structure de la Ligue des champions, les nations européennes disputeront moins de doubles rencontres et affronteront une plus grande variété d'adversaires dans le cadre d'un système à plusieurs niveaux conçu pour intensifier la compétition et éliminer les rencontres répétitives.

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Infantino réplique fermement au sujet des prix « scandaleux » des billets pour la Coupe du monde

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est une nouvelle fois intervenu pour défendre les prix astronomiques des billets pour la Coupe du monde 2026. Face à une vague de critiques de la part des supporters, qui ont qualifié ces coûts de « honteux », le dirigeant de l’instance dirigeante du football mondial affirme que cette décision est une nécessité financière.

Coupe du mondeÉtats-Unis
Como 1907 v Pisa SC - Serie A

Fabregas sort de son silence au sujet de son avenir à Côme, alors que des rumeurs le rapprochent de Chelsea et de l’Italie

Cesc Fàbregas réaffirme son engagement total envers son projet à long terme à Como, malgré les spéculations le liant à Chelsea et à la Nazionale. L’entraîneur de 38 ans souligne que le bonheur de sa famille au sein du club de Serie A et son envie de s’impliquer au quotidien sur le terrain d’entraînement sont les principales raisons de son choix de rester.

C. FabregasComo
SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

Conte accuse les médias d’avoir « déformé » ses déclarations au sujet du poste de sélectionneur de l’Italie

L'entraîneur du Napoli, Antonio Conte, a adressé un avertissement sévère aux médias, démentant catégoriquement les informations selon lesquelles il se serait déclaré disponible pour prendre la tête de la sélection italienne, dont le poste est vacant. L'ancien entraîneur de Chelsea a fait part de sa vive frustration face aux récentes spéculations, insistant sur le fait qu'il reste pleinement engagé envers son contrat avec son club actuel et exigeant une couverture médiatique rigoureuse afin de pouvoir rester concentré.

A. ConteItalie
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Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour, calendrier et résultats

mercredi 25 mars
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1
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1
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lundi 30 mars
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1
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1Athletic Club crestAthletic Club00000000
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