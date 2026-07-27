L'UEFA ouvre une nouvelle ère pour les matchs internationaux européens

L'UEFA s'apprête à remanier en profondeur le calendrier international de football à partir de la saison 2028-2029, en remplaçant les phases de qualification traditionnelles par un format de championnat à la suisse. À l'instar de la nouvelle structure de la Ligue des champions, les nations européennes disputeront moins de doubles rencontres et affronteront une plus grande variété d'adversaires dans le cadre d'un système à plusieurs niveaux conçu pour intensifier la compétition et éliminer les rencontres répétitives.