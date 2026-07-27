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Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème TourVue d'ensemble
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour, calendrier et résultats
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mercredi 25 mars
Classements
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|Équipe
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|Athletic Club
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|Atlético Madrid
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|Barcelona
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|Celta Vigo
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|Alavés
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