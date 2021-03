Cristiano Ronaldo se fait démonter après son jet de brassard

Cristiano Ronaldo a vu son but être refusé face à la Serbie et était furieux, jetant son brassard par terre.

Alors qu'il pensait donner la victoire à la Seleçao dans les derniers instants du temps additionnel en marquant sur une passe splendide de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo a vu son but être refusé. Furieux, l'ancien joueur du Real a écopé d'un carton jaune pour contestation et a jeté son brassard sur la pelouse.

"Être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés, l'un des plus grands privilèges de ma vie, note CR7. Je donne tout et donnerai toujours tout pour mon pays. Cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier quand nous avons le sentiment que toute une nation est touchée. Relevons la tête pour faire face au prochain défi maintenant. Allez le Portugal.", a estimé l'intéressé au terme du match, lui qui a été critiqué par un ancien joueur du Portugal pour son jet de brassard.

"La réaction de Cristiano est naturelle mais n'est pas acceptable pour un capitaine de sélection", a ainsi jugé l'ancien défenseur international portugais Fernando meira, dans des propos rapportés par Record. "Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit."

"Ce n'est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je lui donne raison parce que son but était valable mais les arbitres doivent prendre des décisions, sans VAR, et il doit donner l'exemple. Et celui de ce soir n'est pas à suivre.", a ajouté Meira.

Pour rappel, sur la frappe de Cr7, Mitrovic s'est jeté sur la ligne pour tenter de sortir la balle mais les images montrent que le ballon avait bien franchi la ligne, contrairement à ce qu'a décrété la décision prise par l'arbitre.