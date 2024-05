Après Fonseca, Sergio Conceiçao donne sa réponse à l’OM

Coach du FC Porto, Sergio Conceiçao a répondu à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

Sergio Conceiçao serait la priorité de l’Olympique de Marseille pour le banc phocéen cet été après que Jean-Louis Gasset a annoncé sa retraite. Ciblé par les dirigeants du club du Sud de la France, le technicien portugais vient de prendre une décision très forte pour son futur.

Conceiçao apprécie bien l’OM

Récemment, l’entraîneur du FC Porto aurait rencontré les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Une rumeur démentie par le conseiller sportif du club phocéen, Mehdi Benatia. S’il veut bien l’AC Milan, le coach portugais serait attiré par le challenge olympien, selon son entourage, qui s’était confié à Le Parisien.

Getty Images

« Sergio respecte l’identité de l’OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. Après, son ambition avouée est de conquérir la Ligue des champions dans les années futures », déclarait l’entourage de Conceiçao au média francilien.

L'article continue ci-dessous

Conceiçao donne espoir à l’OM

Après avoir refusé de diriger l’OM à la suite de la dernière rencontre de Lille, Paulo Fonseca est désormais à deux doigts de s’engager avec l’AC Milan. La piste est déjà oubliée par le club du Sud de la France. Si Longoria et sa direction ont un œil sur Conceiçao, ils peuvent avoir un brin d’espoir après la sortie de l’entraîneur portugais à la suite de la Coupe du Portugal remportée, ce dimanche, face au Sporting (2-1). Le coach a confié qu’il part cet été.

Getty

« J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. (…) Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP) n’a pas été facile à gérer », a laissé entendre l’ancien coach du FC Nantes après la troisième Coupe du Portugal d’affilée remportée avec Porto.

(C)Getty Images

Pour sa part, le président Villas-Boas ne veut pas évoquer l’avenir de son coach. « On verra. Aujourd’hui (dimanche, Ndlr) est un jour de célébration, alors on verra plus tard », a déclaré le président de Porto après une question sur l’avenir de Conceiçao. Une bonne nouvelle pour l’OM qui peut espérer une venue du Portugais.