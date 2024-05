Un nouveau banc pour Paulo Fonseca !

Arrivé au terme de son contrat à Lille, Paulo Fonseca quitte le Nord de la France pour une autre aventure.

L’Olympique de Marseille peut oublier la piste Paulo Fonseca. L’entraîneur prend la direction de la Serie A italienne où tout est sur la bonne voie pour s’engager avec les géants italiens de l’AC Milan.

Fonseca snobe l’OM

Ayant réussi à terminer au pied du podium de Ligue 1, place qualificative pour les barrages de Ligue des champions la saison prochaine, Paulo Fonseca ne sera plus là pour aider les Dogues à se faire une place en phase de groupes la saison prochaine. Le coach portugais a pris la décision de s’en aller. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’ancien coach de l’AS Roma ne viendra pas à la Commanderie. Le technicien portugais a répondu par la négative aux dirigeants phocéens.

Libre de s’engager dans un club de son choix, Paulo Fonseca est aussi dans le viseur de l’AC Milan qui fait de l’ancien coach du SC Braga sa priorité pour ce mercato estival afin de remplacer Stefano Pioli. L’entraîneur de 51 ans serait lui-même emballé par le projet milanais.

Fonseca à Milan, c’est presque bouclé

Si l’AC Milan a convaincu l’ancien coach de l’AS Roma qui est attiré par le projet milanais, et serait prêt à passer aux étapes finales, les choses se dérouleraient normalement bien désormais pour une issue très favorable. Selon les informations du journaliste italien spécialiste des informations sur le mercato, Fabrizio Roma, l’AC Milan est très proche de faire signer le coach de Lille.

Selon la même source, un accord a été conclu la semaine dernière entre les deux parties et l’AC Milan a envoyé tous les documents à l'ancien coach de Bologne. Paulo Fonseca devrait signer un contrat de deux ans et ce jusqu’en 2026 en tant que nouveau manager de l'AC Milan et touchera un salaire de 2,5 millions d’euros net par saison. Il existe une option pour prolonger le contrat pour une saison supplémentaire, seulement dans ce cas, son salaire augmenterait.