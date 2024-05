Angleterre, la surprenante réaction de Rashford après sa non-sélection

Non sélectionné pour l’Euro 2024, Marcus Rashford réagit après l’annonce de la liste de Gareth Southgate.

Finaliste de la dernière édition du Championnat d’Europe, l’Angleterre, vice-championne, court toujours pour son premier titre à un Euro. Pour cette année qui se disputera en Allemagne, le sélectionneur Gareth Southgate a retenu une liste élargie de 33 joueurs pour la compétition. Un des grands absents de cette liste est Marcus Rashford.

Rashford absent de la liste de l’Angleterre

Ce mardi, le sélectionneur national de l’Angleterre, Gareth Southgate, a rendu publique sa liste pour le prochain Euro en Allemagne. Mais l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, n’a pas été retenu par le technicien français comme ses coéquipiers en club Harry Maguire et Kobbie Mainoo.

Getty

Parmi les 12 attaquants convoqués par le sélectionneur anglais, à aucun moment, le nom de Rashford ne figure. Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), et Ollie Watkins (Aston Villa) sont les douze attaquants convoqués par le coach de 50 ans.

La réaction de Rashford

Présent lors des deux dernières éditions (2016 et 2021), Marcus Rashford ne prendra pas part à un troisième Euro de sa carrière. Mais même si l’ailier gauche de 26 ans se sent lésé dans sa peau, il n’a quand même aucune rancune envers son sélectionneur et ses coéquipiers à qui il souhaite toute la chance possible pour la compétition.

A travers une story sur son compte officiel Instagram, le natif de Manchester a apporté son soutien aux Three Lions. « Je souhaite à Gareth et aux gars tout le meilleur pour le tournoi à venir », a écrit Marcus Rashford.

Important de rappeler que l'Angleterre partage le C avec la Slovénie, le Danemark et la Serbie.