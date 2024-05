Euro 2024, la liste de l’Angleterre avec d’énormes surprises

A l’instar d’autres nations, l’Angleterre dévoile sa liste pour l’Euro 2024.

Les têtes qui seront présentes à l’Euro 2024 sont en train d’être connues peu à peu. Quelques instants après l’annonce de Roberto Martinez pour le Portugal, c’est au tour de Gareth Southgate de dévoiler la liste des joueurs anglais retenus pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Kane présent, Rashford absent

Vice-championne d’Europe après son échec en finale contre l’Italie lors de la dernière édition, l’Angleterre revient pour aller chercher son premier trophée en Championnat d’Europe. Sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate a annoncé, ce mardi 21 mai 2024, une liste de 33 joueurs qui représenteront l’Angleterre pour l’Euro. Malheureusement pour eux, Rashford, Henderson et Reece James ne figurent pas dans la liste élargie du coach de 50 ans.

Getty

Par ailleurs, le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, sera de la partie avec les Three Lions. Blessé récemment avec le Bayern Munich, le capitaine de la sélection nationale, Harry Kane, est bien présent dans la liste retenue par le technicien anglais pour la compétition continentale. Quant à eux, les jeunes tels que Phil Foden, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo ou encore Cole Palmer, sont retenus pour l’Euro en Allemagne.

Getty Images

L’Angleterre est logée dans la poule C en compagnie de la Slovénie, du Danemark et de la Serbie. Les Bukayo Saka et ses coéquipiers feront leur entrée en lice contre la Serbie (16 juin, 21 heures), avant de se mesurer au Danemark (20 juin, 18 heures) puis enfin la Slovénie (25 juin, 21 heures). Leurs performances en phase de groupes détermineront la suite de leur parcours.

La liste de l’Angleterre pour l’Euro 2024

Gardiens: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Défenseurs: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaquants: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).