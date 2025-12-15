Mercato OL : la date d’arrivée et du premier match d’Endrick connue !

Cette fois, tout est aligné. Selon Marcos Benito, journaliste de l’émission espagnole El Chiringuito, Endrick va poser ses valises à Lyon juste après Noël. Le jeune attaquant du Real Madrid est attendu dès le 26 décembre pour participer à son premier entraînement avec l’Olympique Lyonnais.

Une information forte, qui confirme que les dirigeants lyonnais ont accéléré le dossier. Le Brésilien sera ensuite présenté officiellement le 1ᵉʳ janvier, jour d’ouverture du mercato d’hiver. L’objectif reste limpide : permettre à Paulo Fonseca de disposer rapidement de sa nouvelle arme offensive.