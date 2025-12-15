Endrick(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Mercato OL : la date d’arrivée et du premier match d’Endrick connue !

Le compte à rebours a commencé à Lyon : Endrick arrive plus tôt que prévu et son premier rendez-vous se précise.

Les rumeurs ont laissé place aux certitudes. À l’OL, l’arrivée d’Endrick n’est plus une hypothèse mais une opération désormais calée dans le temps, avec un planning précis et des objectifs sportifs très clairs.

Coupe du Roi
CF Talavera de la Reina crest
CF Talavera de la Reina
TAL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Coupe de France
Lyon crest
Lyon
OL
St Cyr Collonges au Mont d'Or crest
St Cyr Collonges au Mont d'Or
STC
0