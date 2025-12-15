Les rumeurs ont laissé place aux certitudes. À l’OL, l’arrivée d’Endrick n’est plus une hypothèse mais une opération désormais calée dans le temps, avec un planning précis et des objectifs sportifs très clairs.
Mercato OL : la date d’arrivée et du premier match d’Endrick connue !
- Getty Images Sport
Le calendrier d’Endrick enfin dévoilé
Cette fois, tout est aligné. Selon Marcos Benito, journaliste de l’émission espagnole El Chiringuito, Endrick va poser ses valises à Lyon juste après Noël. Le jeune attaquant du Real Madrid est attendu dès le 26 décembre pour participer à son premier entraînement avec l’Olympique Lyonnais.
Une information forte, qui confirme que les dirigeants lyonnais ont accéléré le dossier. Le Brésilien sera ensuite présenté officiellement le 1ᵉʳ janvier, jour d’ouverture du mercato d’hiver. L’objectif reste limpide : permettre à Paulo Fonseca de disposer rapidement de sa nouvelle arme offensive.
- (C)Getty Images
Un prêt acté entre toutes les parties
Depuis plusieurs semaines, le feuilleton animait les discussions autour du Groupama Stadium. Désormais, il touche à sa fin. Marcos Benito a confirmé que l’attaquant de 19 ans sera prêté au club rhodanien pour la seconde partie de saison.
Ce week-end, Fabrizio Romano a lui aussi validé l’existence d’un accord total entre l’OL, le Real Madrid et le joueur. Une étape décisive, alors que certaines incertitudes avaient récemment freiné l’optimisme lyonnais.
- AFP
Xabi Alonso, le facteur qui a tout débloqué
La semaine précédente, l’inquiétude avait gagné les rangs lyonnais. Un éventuel départ de Xabi Alonso du banc madrilène pouvait rebattre les cartes. Finalement, Florentino Pérez a tranché. Le technicien espagnol reste en poste.
Une décision loin d’être anodine. Xabi Alonso n’a quasiment pas utilisé Endrick depuis le début de la saison, ne lui accordant que de rares minutes. Ce contexte a facilité l’acceptation du prêt, répondant aussi à la volonté du joueur, déjà en discussion avec la direction lyonnaise.
- Getty Images Sport
Fonseca rassure Endrick sur son temps de jeu
Avant même son arrivée, Endrick a pris les devants. L’avant-centre s’est entretenu avec Paulo Fonseca afin de connaître le rôle qui l’attend à Lyon. Le technicien portugais lui a exposé ses attentes et ses besoins, dans une équipe en quête d’efficacité devant le but.
Dimanche encore face au Havre, l’OL a montré ses limites offensives malgré la victoire étriquée (1-0). Sans remettre en cause l’apport de Martin Satriano, le manque d’un véritable renard des surfaces saute aux yeux.
- Getty Images Sport
Une recrue attendue dès Monaco
Le plan est précis. Endrick doit se tenir prêt pour le déplacement à Monaco, le 3 janvier. Une première apparition rapide, symbole de l’urgence offensive lyonnaise.
Malgré son faible temps de jeu à Madrid, le Brésilien a rappelé mercredi contre Manchester City (défaite 1-2) qu’il sait se procurer des occasions en quelques minutes. Pour un club aux finances fragiles, ce prêt ressemble à un énorme coup. Et la Ligue 1 pourrait bien en profiter.