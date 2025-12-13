L’OL jubile, accord total avec le Real dans le dossier Endrick !

Sur le plan sportif, ce prêt apparaît comme une solution logique. Endrick réclame du temps de jeu, de la continuité, et un rôle central. À Lyon, ces garanties existent. Le club prévoit de lui offrir un cadre favorable, une exposition régulière et une vraie responsabilité offensive.

De son côté, le Real Madrid cherche à relancer un joueur dont la cote commence à s’éroder. Le club madrilène a investi près de 60 millions d’euros pour l’attirer depuis Palmeiras. En vue d’une future revente, notamment vers la Premier League, Endrick doit prouver.

Enfin, la sélection brésilienne observe attentivement. Le Brésil espère le voir retrouver confiance et efficacité afin d’envisager une convocation pour la Coupe du monde. À Lyon, entre la Ligue 1, la Ligue Europa et l’attente populaire, le décor s’annonce idéal. Ces dernières heures, la presse annonçait que le prêt d’Endrick pourrait ne pas aboutir si Gonzalo Garcia est prêté cet hiver. Plusieurs cadors européens sont à l’affût pour le jeune avant-centre espagnol du Real.