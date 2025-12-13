Longtemps suspendu à plusieurs inconnues, le futur immédiat d’Endrick se précise nettement. L’Olympique Lyonnais a obtenu ce qu’il voulait, au terme de discussions fermes avec le Real Madrid, dans un contexte sportif et politique loin d’être anodin.
L’OL jubile, accord total avec le Real dans le dossier Endrick !
- (C)Getty Images
Le doute s’installe autour d’Endrick à Madrid
Ces derniers jours, la situation d’Endrick au Real Madrid a suscité de nombreuses interrogations. Entre l’hypothèse d’un changement d’entraîneur et un temps de jeu légèrement revu à la hausse, avec dix minutes disputées face à Manchester City (défaite 1-2), l’avenir du jeune Brésilien a semblé soudain moins limpide.
Annoncé depuis plusieurs semaines comme partant en prêt vers l’OL, l’ancien prodige de Palmeiras pouvait légitimement s’interroger. Un nouveau coach chez les Merengue aurait pu rebattre les cartes, voire remettre en cause certains engagements pris en interne.
- Getty Images Sport
Lyon ne voulait plus patienter
Face à cette zone d’ombre, l’Olympique Lyonnais a choisi d’agir. Le club rhodanien a décidé de sortir de l’attente et de sécuriser définitivement l’opération. Selon le média espagnol AS, l’accord conclu avec le Real Madrid ne souffre d’aucune ambiguïté. Le prêt d’Endrick à Lyon est acté, verrouillé, et programmé pour une durée de six mois.
L’attaquant brésilien doit rejoindre la cité des Gones au début du mois de janvier 2026. À ce stade, aucun élément sportif ou institutionnel ne remet en cause cet engagement, présenté comme totalement sécurisé par les deux parties.
- (C)Getty Images
Fabrizio Romano confirme le dénouement
Les informations venues d’Espagne ont trouvé un écho chez l’un des journalistes les plus suivis du marché des transferts. Fabrizio Romano a confirmé la tendance, dissipant les derniers doutes. « Endrick et OL, ce n'est qu'une question de temps », a-t-il assuré.
En théorie, Florentino Pérez conserve la possibilité d’annuler l’opération tant que le mercato hivernal n’a pas officiellement ouvert ses portes, notamment en cas de blessure grave dans le secteur offensif madrilène. Toutefois, du côté lyonnais, la confiance domine. Le club attend le joueur dès la reprise, convaincu que le dossier ne dérapera plus.
- AFP
Une pression assumée sur le Real Madrid
Toujours selon la presse espagnole, ce sont les dirigeants lyonnais qui ont accéléré le processus. Craignant un retournement de situation dans les derniers jours de décembre, l’OL a clairement fait savoir au Real qu’il souhaitait une validation rapide et formelle de l’accord.
La Maison Blanche n’a pas résisté à cette pression et s’est alignée, sans heurts, sur la demande lyonnaise. Une décision qui satisfait finalement toutes les parties concernées.
- Getty Images Sport
Un prêt gagnant pour tous
Sur le plan sportif, ce prêt apparaît comme une solution logique. Endrick réclame du temps de jeu, de la continuité, et un rôle central. À Lyon, ces garanties existent. Le club prévoit de lui offrir un cadre favorable, une exposition régulière et une vraie responsabilité offensive.
De son côté, le Real Madrid cherche à relancer un joueur dont la cote commence à s’éroder. Le club madrilène a investi près de 60 millions d’euros pour l’attirer depuis Palmeiras. En vue d’une future revente, notamment vers la Premier League, Endrick doit prouver.
Enfin, la sélection brésilienne observe attentivement. Le Brésil espère le voir retrouver confiance et efficacité afin d’envisager une convocation pour la Coupe du monde. À Lyon, entre la Ligue 1, la Ligue Europa et l’attente populaire, le décor s’annonce idéal. Ces dernières heures, la presse annonçait que le prêt d’Endrick pourrait ne pas aboutir si Gonzalo Garcia est prêté cet hiver. Plusieurs cadors européens sont à l’affût pour le jeune avant-centre espagnol du Real.