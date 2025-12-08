La tension monte autour d’Endrick, dont la situation au Real Madrid prend une tournure explosive. Entre temps de jeu quasi inexistant, nouvelle défaite madrilène et messages incendiaires du père du joueur, le malaise éclate désormais au grand jour. Dans un contexte déjà fragile, la sortie virulente visant Xabi Alonso ajoute une pression supplémentaire autour de l’avenir d’Endrick, qui semble s’éloigner peu à peu de la Casa Blanca.
Real Madrid, le clan Endrick dézingue Xabi Alonso
- Getty Images Sport
Endrick encore laissé sur le banc, la colère gronde
Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, Endrick ne voit presque plus le terrain. À seulement 19 ans, Endrick n’a cumulé que onze minutes de jeu cette saison, un chiffre qui commence à interroger la direction et agacer son entourage. La défaite du Real Madrid contre le Celta Vigo (0-2) dimanche, lors de la 15e journée de Liga, n’a fait qu’amplifier les tensions : Endrick est resté sur le banc tout le match, spectateur impuissant d’une soirée noire pour les Merengues. Pis encore, Endrick a écopé d’un carton rouge en fin de rencontre, malgré son statut de remplaçant, dans un chaos arbitrable surprenant qui a achevé de plonger le club dans la frustration.
Face à ces événements, la perspective d’un départ d’Endrick dès le mercato hivernal refait surface. Plusieurs pistes ont récemment été évoquées, dont celle de l’Olympique Lyonnais, signe que le jeune attaquant réfléchit déjà à son avenir immédiat. Dans ce climat de doutes, Endrick devient malgré lui le symbole d’un malaise sportif et humain au sein du Real Madrid.
- Getty Images Sport
Le père d’Endrick attaque frontalement Xabi Alonso
C’est dans ce contexte tendu que Douglas Sousa, père d’Endrick, a décidé de s’exprimer publiquement. Très actif sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, il a cette fois frappé fort. Dans une story Instagram, il a partagé une photo d’Endrick assis seul sur le banc de Bernabeu, accompagnée d’un message lourd de sens tiré de la Bible : « Qui s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». Par cette citation, Douglas Sousa entend dénoncer ce qu’il juge être une injustice à l’égard d’Endrick, et pointer directement la gestion de Xabi Alonso et du Real Madrid. Le message, largement interprété comme une attaque frontale, montre que le clan du joueur estime que la situation a franchi un nouveau cap.
Ce n’est pas la première fois que Douglas Sousa prend la défense de son fils. RMC Sport rapporte que le mois dernier déjà, il avait exprimé ouvertement son soutien à Endrick dans un message devenu viral. Il écrivait alors : « Je sais, mon fils, combien tu travailles dur et combien tu t'investis à chaque minute de ta journée. Je connais tout ce dont tu es capable. Tu es un gagnant et tu prouves à tous que tu es un véritable guerrier. Ton étoile continuera de briller, même si certains essaient de l'éteindre. Je crois que ton avenir est là. » Une prise de position forte, révélatrice du malaise profond qui entoure le jeune attaquant depuis plusieurs semaines.
- Getty Images Sport
Un avenir d’Endrick plus incertain que jamais au Real Madrid
La sortie de Douglas Sousa vient renforcer la pression médiatique autour d’Endrick, alors que le joueur espérait franchir un cap au Real Madrid. L’accumulation d’événements - absence de temps de jeu, carton rouge inattendu, crise sportive - crée un contexte inquiétant pour la progression d’Endrick. Le clan du joueur estime que les choix de Xabi Alonso pénalisent son développement, et l’idée d’un départ semble désormais de moins en moins taboue.
Pour le Real Madrid, la gestion d’Endrick devient un dossier brûlant. Alors que le club traverse une période sportive délicate, les interventions publiques du père du joueur risquent d’ajouter de la tension interne. Le jeune attaquant, considéré l’année dernière comme l’un des grands espoirs du football mondial, doit maintenant composer avec un environnement hostile à son épanouissement.