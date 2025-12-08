Real Madrid, le clan Endrick dézingue Xabi Alonso

C’est dans ce contexte tendu que Douglas Sousa, père d’Endrick, a décidé de s’exprimer publiquement. Très actif sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, il a cette fois frappé fort. Dans une story Instagram, il a partagé une photo d’Endrick assis seul sur le banc de Bernabeu, accompagnée d’un message lourd de sens tiré de la Bible : « Qui s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». Par cette citation, Douglas Sousa entend dénoncer ce qu’il juge être une injustice à l’égard d’Endrick, et pointer directement la gestion de Xabi Alonso et du Real Madrid. Le message, largement interprété comme une attaque frontale, montre que le clan du joueur estime que la situation a franchi un nouveau cap.

Ce n’est pas la première fois que Douglas Sousa prend la défense de son fils. RMC Sport rapporte que le mois dernier déjà, il avait exprimé ouvertement son soutien à Endrick dans un message devenu viral. Il écrivait alors : « Je sais, mon fils, combien tu travailles dur et combien tu t'investis à chaque minute de ta journée. Je connais tout ce dont tu es capable. Tu es un gagnant et tu prouves à tous que tu es un véritable guerrier. Ton étoile continuera de briller, même si certains essaient de l'éteindre. Je crois que ton avenir est là. » Une prise de position forte, révélatrice du malaise profond qui entoure le jeune attaquant depuis plusieurs semaines.