L’Olympique Lyonnais pensait tenir l’un des renforts les plus médiatiques de son histoire récente. Tout indiquait qu’Endrick poserait ses valises entre Rhône et Saône dès le 1er janvier, le Real Madrid ayant validé le principe d’un prêt express pour offrir du temps de jeu à sa pépite brésilienne. Mais un événement majeur vient de tout dérégler. Une décision tombée de la capitale espagnole a brusquement gelé l’opération, plongeant les supporters lyonnais dans l’incertitude la plus totale. Le voyage de l’attaquant au Portugal… puis sa venue à Lyon pour choisir sa future maison… tout s’évapore, et l’avenir du joueur se retrouve suspendu aux performances et au destin de Xabi Alonso.
Enorme bombe à Madrid : Endrick à l’OL, c’est annulé !
- (C)Getty Images
Le voyage annulé à la dernière minute : premier signal d’alarme
Depuis plusieurs semaines, Endrick préparait minutieusement son court passage à Lyon. Le joueur, déjà marié et attentif à son confort quotidien, voulait organiser son installation pour vivre dans de bonnes conditions la période qu’il devait passer en France. Le club lyonnais lui avait même mis de côté plusieurs résidences pour qu’il puisse choisir rapidement celle qui lui conviendrait le mieux.
Deux fois, il avait arrêté une date pour se rendre dans la capitale des Gaules. Deux fois, tout s’était organisé pour qu’il découvre la ville, les quartiers, et surtout sa future maison. Et deux fois, tout s’est effondré. La seconde annulation, celle qui vient de survenir, en dit long sur la tension qui règne à Madrid.
- Getty Images Sport
L’avertissement du Real Madrid : Endrick doit attendre
C’est Marcos Benito, journaliste de l’émission El Chiringuito, qui révèle le tremblement de terre. Son récit fait froid dans le dos des supporters lyonnais.
« Endrick avait prévu un voyage à Lyon pour ce début de semaine, avant le match contre City de mercredi ou juste après. Il devait finaliser la réservation de sa future maison à Lyon. Tout avait été préparé par l’entourage du joueur mais ce voyage a été encore annulé. Ils ont reçu un appel leur disant de l’annuler. Le Real Madrid lui a tout simplement dit d’attendre avant de réserver sa maison et de se projeter sur un prêt à Lyon. L’accord avec l’OL est pour l’instant simplement oral, il n’y a rien de signé et le Real le lui a rappelé », explique-t-il.
En un coup de fil, le club espagnol a stoppé la mise en place du prêt. Aucun document n’a été signé, et Madrid préfère garder le contrôle du dossier jusqu’au bout. Pour Lyon, c’est un choc. Pour Endrick, c’est un casse-tête.
- Getty Images
L’avenir de Xabi Alonso bouleverse tout
Le journaliste espagnol ne s’arrête pas là et ajoute un élément crucial. « Il ne faut pas oublier que l’entraineur du Real Madrid est en grand danger, et la situation peut être intéressante pour Endrick. Si Xabi Alonso part et que le nouvel entraineur aime Endrick, Endrick sera content de rester au Real s’il a du temps de jeu. Son rêve reste de réussir au Real Madrid. L’OL l’attend toujours, il doit signer le 1er janvier, et porter le numéro 9. Mais cela va dépendra de l’avenir de Xabi Alonso », précise Marcos Benito.
Dans ce contexte, la situation devient limpide : si le Real Madrid change de coach dans les prochaines semaines, tout pourrait basculer. Le club envisage plusieurs profils pour rebondir. Alvaro Arbeloa revient avec insistance, mais les noms de Zinédine Zidane et Jürgen Klopp circulent également dans les discussions.
Un nouvel entraîneur pourrait décider de conserver Endrick, surtout si l’équipe traverse une période délicate. Et si le joueur sent qu’il peut gagner sa place à Madrid, le prêt à Lyon pourrait véritablement disparaître. D’ailleurs, Xabi Alonso est condamné à la victoire contre Manchester City ce mercredi, au risque de perdre son poste d’entraîneur de la Maison Blanche.
- Getty Images
Lyon inquiet, Madrid incertain : le dossier s’enflamme
À l’OL, on espérait une arrivée le 1er janvier et un rôle important pour relancer l’équipe de Paulo Fonseca. Endrick devait même porter le numéro 9. Mais tout dépend maintenant des prochains résultats de la formation madrilène. Un mois de décembre compliqué pourrait entraîner un changement radical sur le banc… et sur l’avenir de la pépite brésilienne. Le père du joueur a récemment affiché sa colère quant au traitement de son fils par le technicien espagnol du Real.
Les supporters lyonnais n’ont plus qu’à espérer un réveil madrilène. Sans cela, la bombe pourrait exploser : Endrick pourrait rester au Real.