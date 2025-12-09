Enorme bombe à Madrid : Endrick à l’OL, c’est annulé !

C’est Marcos Benito, journaliste de l’émission El Chiringuito, qui révèle le tremblement de terre. Son récit fait froid dans le dos des supporters lyonnais.

« Endrick avait prévu un voyage à Lyon pour ce début de semaine, avant le match contre City de mercredi ou juste après. Il devait finaliser la réservation de sa future maison à Lyon. Tout avait été préparé par l’entourage du joueur mais ce voyage a été encore annulé. Ils ont reçu un appel leur disant de l’annuler. Le Real Madrid lui a tout simplement dit d’attendre avant de réserver sa maison et de se projeter sur un prêt à Lyon. L’accord avec l’OL est pour l’instant simplement oral, il n’y a rien de signé et le Real le lui a rappelé », explique-t-il.

En un coup de fil, le club espagnol a stoppé la mise en place du prêt. Aucun document n’a été signé, et Madrid préfère garder le contrôle du dossier jusqu’au bout. Pour Lyon, c’est un choc. Pour Endrick, c’est un casse-tête.