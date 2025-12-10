Le Real Madrid coule face à City, Xabi Alonso en danger !

C'était le match de tous les dangers pour le Real Madrid et son entraîneur, opposés à la redoutable armada de Manchester City en Ligue des champions. Sur un siège éjectable depuis les dernières performances de son équipe, le coach basque devait voir ses hommes s'imposer face à City sous peine de devoir quitter le navire merengue, transformé en frêle esquif ces dernières semaines.

Un frêle esquif qui a tangué puis coulé ce soir, à domicile qui plus est. Pourtant, et comme pour le Titanic, tout avait bien commencé pour Madrid. En contre, à la demi-heure de jeu, Bellingham lance Rodrygo sur la droite. L'ailier brésilien accélère dans la surface et trompe Donnarumma d'une frappe croisée au sol, en angle fermé.

Joie de courte durée pour les coéquipiers du Brésilien. En effet, le Real se fait rejoindre peu après suite à un corner sur lequel Courtois commet une faute de main sur sa ligne et repousse sur O'Reilly, qui marque du droit dans le but vide.

City prendra même l'avantage sur penalty, suite à un ceinturage grossier de Rüdiger sur Haaland peu avant le repos. Madrid tentera de sonner la révolte en seconde période, à la fin de laquelle Endrick faisait parler sa détente pour placer un coup de tête puissant. Le ballon s'écrasait sur le haut de la transversale citizienne mais le score ne bougeait plus. Le Titanic s'enfonce dans les eaux glacées et le capitaine du navire, Xabi Alonso, va avoir énormément de mal à trouver un canot de sauvetage...