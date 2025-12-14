L’OL s’offre Le Havre sur la plus courte des marges (1-0)

Il y avait de la tension dans l’air au Groupama Stadium ce dimanche. L’OL et Le Havre ont longtemps manqué de chance devant les buts. Et pourtant, le match s’enflammait déjà d’entrée avec une tête de Martin Satriano sur la barre après un centre de Corentin Tolisso (3e). Dans la foulée, les Gones pensaient obtenir un penalty pour une faute sur Tolisso mais l’arbitre ne sanctionnait finalement pas Loic Nego après visionnage de la Var (7e). Ce qui n’empêchait pas Lyon de prendre le contrôle du jeu et d’enchainer les assauts sur les buts de Mory Diaw.

Mais le gardien sénégalais ne craquait pas et maintenait son équipe en vie. C’est même Le Havre qui avait l’occasion de prendre l’avantage sur un penalty concédé par Tyler Morton pour une faute sur Gauthier Lloris. Mais Issa Soumaré butait sur Dominik Greif et ne parvenait pas à bien rabattre le ballon sur sa deuxième chance (39e). Aucun but ne sera donc marqué dans cette première mi-temps entre Rhodaniens et Normands.