L’Olympique Lyonnais affrontait Le Havre, dimanche après-midi, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Un match animé qui s’est joué à peu de choses entre les Gones et les Normands et s’est achevé en faveur des locaux.
L’OL s’offre Le Havre sur la plus courte des marges (1-0)
L’OL domine, Le HAC ne profite pas
Il y avait de la tension dans l’air au Groupama Stadium ce dimanche. L’OL et Le Havre ont longtemps manqué de chance devant les buts. Et pourtant, le match s’enflammait déjà d’entrée avec une tête de Martin Satriano sur la barre après un centre de Corentin Tolisso (3e). Dans la foulée, les Gones pensaient obtenir un penalty pour une faute sur Tolisso mais l’arbitre ne sanctionnait finalement pas Loic Nego après visionnage de la Var (7e). Ce qui n’empêchait pas Lyon de prendre le contrôle du jeu et d’enchainer les assauts sur les buts de Mory Diaw.
Mais le gardien sénégalais ne craquait pas et maintenait son équipe en vie. C’est même Le Havre qui avait l’occasion de prendre l’avantage sur un penalty concédé par Tyler Morton pour une faute sur Gauthier Lloris. Mais Issa Soumaré butait sur Dominik Greif et ne parvenait pas à bien rabattre le ballon sur sa deuxième chance (39e). Aucun but ne sera donc marqué dans cette première mi-temps entre Rhodaniens et Normands.
Lyon cherche le break, Le Havre n’y arrive pas
Au retour des vestiaires, l’OL démarrait encore fort avec déjà une tête de Corentin Tolisso repoussée par Mory Diaw (49e). Le HAC répondait avec Ayumu Seko dont la frappe effleurait le poteau de Dominik Greif (51e). Les Gones avaient finalement le dernier mot quand Pavel Sulc surgissait dans la surface pour couper de la tête, un centre d’Afonso Moreira (1-0, 53e). Tyler Morton passait près de faire le break dans la foulée en voyant sa reprise passer au-dessus des cages du gardien havrais (56e).
Les Ciel et Marine s’offraient, à leur tour, quelques incursions dans la surface adverse, mais butaient sur la défense lyonnaise. Et même sur Dominik Greif qui sortait un arrêt remarquable sur une reprise de volée de Mbwana Samata pour éviter l’égalisation (69e). Les deux équipes se rendaient après coup pour coup, mais aucune d’entre elles ne faisait trembler les filets à nouveau. Le match se termine donc sur un succès des Lyonnais. Cette victoire permet à l’Olympique Lyonnais (5e, 27 pts) de remonter dans le top 5 tandis que Le Havre (15e, 15 pts) se rapproche de la zone rouge.