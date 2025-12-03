À mesure que la saison avance, l’ambiance semble se charger d’électricité au Real Madrid. Les résultats ne suivent pas l’élan espéré, les crispations grandissent dans les couloirs du vestiaire et, désormais, une question brûlante revient sur toutes les lèvres : jusqu’où Xabi Alonso peut-il tenir face à la tempête qui se prépare ? Les rumeurs s’enchaînent, quelques cadres donnent leur avis en interne, et un nom revient avec insistance. Celui d’un homme qui connaît mieux que personne les recoins de la Maison Blanche : Zinedine Zidane.
Real Madrid : Xabi Alonso en grand danger, le vestiaire a choisi son remplaçant
- AFP
Zidane au Real avant les Bleus ? Une piste qui prend de l’épaisseur
Depuis des mois, tout semble aligné pour que Zinedine Zidane prenne les commandes de l’Équipe de France à l’été prochain. Pourtant, la situation madrilène trouble ce plan bien établi. L’actuel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, engagé pour relancer l’autorité sportive du club, traverse un début de saison loin des attentes.
Le jeu ne convainc pas, le classement déçoit, et les tensions montent au sein du groupe. Certains leaders, selon plusieurs médias espagnols, murmurent même qu’un retour de Zidane représenterait une bouffée d’air frais.
Xabi Alonso devait apporter stabilité, fraîcheur et continuité. Le constat diffère. Les performances manquent de constance, l'identité du Real se dilue, et les exigences de Florentino Perez restent élevées. L’homme fort du club sait que le prestige du Real ne tolère aucune période de flottement prolongée.
- Getty Images Sport
Une confiance qui s’effrite et un vestiaire qui aurait déjà tranché
Selon Don Balón, un faux pas à Bilbao pourrait sceller le destin de l’entraîneur madrilène. Le site évoque même un ultimatum clair : si le Real trébuche, Zidane reprendrait les clés du vestiaire pour un troisième mandat, après ses passages de 2016-2018 puis 2019-2021.
De son côté, le média El Nacional va plus loin. Il révèle que plusieurs cadres auraient déjà exprimé leur préférence pour le retour du Français. Les joueurs souhaiteraient renouer avec un coach qui connaît parfaitement les exigences du club et qui, surtout, a déjà prouvé qu’il pouvait transformer une saison compliquée en parcours victorieux.
Le nom de Jürgen Klopp circule également, mais cette piste concernerait davantage les dirigeants que le vestiaire. Xabi Alonso, lui, avance sur une ligne mince. Le moindre dérapage pourrait suffire à tout faire basculer.
- getty
Un intérim avant les Bleus ? Le scénario qui inquiète la FFF
Florentino Perez se montrerait ouvert à une solution temporaire : confier les rênes au champion du monde 1998 jusqu’en juin. Un intérim qui offrirait à Zidane l’occasion de retrouver le rythme d’un groupe, de renouer avec la Ligue des champions et même de collaborer quelques mois avec Kylian Mbappé, capitaine des Bleus.
Mais cette hypothèse soulève un autre enjeu : la réaction de la Fédération française de football. Philippe Diallo, déjà convaincu que « Zizou » deviendra sélectionneur après le Mondial 2026, pourrait craindre une volte-face. Le Real a déjà vu Zidane prolonger des aventures qui ne devaient durer que quelques mois.
Le roman continue. Madrid attend le match de Bilbao avec une tension maigre et lourde à la fois. Tout peut basculer très vite. Xabi Alonso est prévenu.