Real Madrid : Xabi Alonso en grand danger, le vestiaire a choisi son remplaçant

Depuis des mois, tout semble aligné pour que Zinedine Zidane prenne les commandes de l’Équipe de France à l’été prochain. Pourtant, la situation madrilène trouble ce plan bien établi. L’actuel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, engagé pour relancer l’autorité sportive du club, traverse un début de saison loin des attentes.

Le jeu ne convainc pas, le classement déçoit, et les tensions montent au sein du groupe. Certains leaders, selon plusieurs médias espagnols, murmurent même qu’un retour de Zidane représenterait une bouffée d’air frais.

Xabi Alonso devait apporter stabilité, fraîcheur et continuité. Le constat diffère. Les performances manquent de constance, l'identité du Real se dilue, et les exigences de Florentino Perez restent élevées. L’homme fort du club sait que le prestige du Real ne tolère aucune période de flottement prolongée.