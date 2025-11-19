Endrick à l’OL ce mercredi, Lyon en feu !

Profitant d’un jour sans séance du côté de Madrid, Endrick prévoit également une découverte de la ville. Une visite plus discrète que médiatique, mais qui ne passera sans doute pas inaperçue : les supporters lyonnais repèrent vite les nouvelles têtes dans les rues. S’il le souhaite, il pourrait aussi filer du côté du centre d’entraînement pour prendre connaissance des installations et rencontrer le staff.

Après cette escale à Lyon, l’attaquant retournera dans la capitale espagnole avec des éléments concrets pour se projeter. Dès lors, le Real Madrid et l’OL disposeront d’un délai d’un mois et demi pour verrouiller définitivement le prêt.

Ces derniers jours, un élément freine encore la finalisation du dossier : une clause envisagée par le Real Madrid. Celle-ci autoriserait Endrick à revenir dans l’effectif madrilène en cas de blessure d’un autre attaquant avant la fin janvier. Le point ne semble pas encore réglé, mais la visite programmée ce mercredi laisse penser qu’un accord reste à portée de main.