L’Olympique Lyonnais retient son souffle. Alors que le mercato d’hiver approche à grands pas, une visite très attendue doit avoir lieu ce mercredi dans la capitale des Gaules. Endrick, le joyau brésilien du Real Madrid, s’apprête à fouler le sol lyonnais, non pas pour signer immédiatement, mais pour une étape clé dans son futur prêt. Ce déplacement express a tout d’un signe fort, presque définitif, dans un dossier qui agite déjà tout l’environnement de l’OL.
Endrick à l’OL ce mercredi, Lyon en feu !
- AFP
Endrick en approche : Lyon se prépare à l’accueillir
Selon plusieurs sources proches du club, Endrick doit arriver dans les prochaines heures pour examiner différents logements mis à sa disposition pour son futur séjour de six mois. La direction lyonnaise souhaite anticiper chaque détail, afin d’éviter la moindre hésitation dans un dossier aussi sensible. L’attaquant veut connaître son cadre de vie avant de s’engager pleinement, et l’OL l’accompagne dans ce processus.
Surprise supplémentaire : il pourrait ne pas voyager seul. Selon Media Gones, Lucas Paquetá, présent en France avec la Seleção pour un match disputé à Lille, pourrait accompagner son jeune compatriote dans cette visite immobilière. Les deux hommes entretiennent une bonne relation et Paquetá connaît parfaitement Lyon et ses environs. Une rumeur circule même : Endrick pourrait reprendre l’ancienne maison de Paquetá, celle qu’il occupait avant son transfert à West Ham en 2022.
- Getty Images Sport
Une journée chargée pour le prodige brésilien
Profitant d’un jour sans séance du côté de Madrid, Endrick prévoit également une découverte de la ville. Une visite plus discrète que médiatique, mais qui ne passera sans doute pas inaperçue : les supporters lyonnais repèrent vite les nouvelles têtes dans les rues. S’il le souhaite, il pourrait aussi filer du côté du centre d’entraînement pour prendre connaissance des installations et rencontrer le staff.
Après cette escale à Lyon, l’attaquant retournera dans la capitale espagnole avec des éléments concrets pour se projeter. Dès lors, le Real Madrid et l’OL disposeront d’un délai d’un mois et demi pour verrouiller définitivement le prêt.
Ces derniers jours, un élément freine encore la finalisation du dossier : une clause envisagée par le Real Madrid. Celle-ci autoriserait Endrick à revenir dans l’effectif madrilène en cas de blessure d’un autre attaquant avant la fin janvier. Le point ne semble pas encore réglé, mais la visite programmée ce mercredi laisse penser qu’un accord reste à portée de main.
- Getty Images
Chelsea en embuscade, mais l’OL confiant
Même si Lyon avance avec assurance, un dernier danger se dresse sur la route. Chelsea suit de près la situation et tente à son tour de séduire le jeune Brésilien. Pourtant, un aller-retour aussi rapide, juste pour visiter Lyon, laisse croire que le joueur a déjà fait son choix ou qu’il s’en rapproche fortement.
Endrick semble d’ailleurs apprécier la France : lui et sa compagne ont passé le week-end à Paris, comme le montre l’une de ses publications Instagram. Un détail anecdotique, mais qui nourrit l’optimisme des supporters et des dirigeants lyonnais. Le Real Madrid et Endrick auraient déjà conclu un accord pour le prêt du jeune Brésilien.
À présent, il faudra patienter jusqu’au 1er janvier 2026, date d’ouverture officielle du mercato, pour que tout prenne forme. Mais Lyon n’a jamais été aussi proche de décrocher l’un des plus grands coups de son histoire récente.