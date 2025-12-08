Exit Zidane ! Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Xabi Alonso à l'interne

Le mandat de Xabi Alonso a récemment pris une tournure inattendue. Il y a encore quelques semaines, le technicien basque semblait solidement installé, fort d’une avance de cinq points sur le Barça après la victoire 2-1 lors du Clásico du 26 octobre. Mais cette dynamique s’est brusquement inversée. Trois matches nuls successifs contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) puis Girona (1-1) ont entamé la confiance du vestiaire et du public.

Une accalmie est brièvement apparue avec la victoire 3-0 face à Bilbao, mais elle n’a pas tenu : la défaite contre le Celta Vigo (2-0) a relancé la crise. Désormais, le Real Madrid (2e, 36 pts) compte quatre points de retard sur le FC Barcelone (1er, 40 pts) après 16 journées. Le retard n’est pas irrattrapable, mais l’inquiétude porte aussi sur la qualité du jeu et sur des tensions internes persistantes.