Le Real Madrid traverse une période où chaque contre-performance pèse double, et où la stabilité du banc est devenue un sujet brûlant. En coulisses, la direction a déjà commencé à envisager un changement majeur en cas de rupture définitive avec son entraineur, Xabi Alonso. Plusieurs hypothèses circulent, certaines plus retentissantes que d’autres, mais une piste inattendue gagne en crédibilité à mesure que la tension monte. Le club madrilène semble avoir identifié une solution qui ne figure pas parmi les noms les plus cités.
Exit Zidane ! Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Xabi Alonso à l'interne
- Getty Images Sport
Xabi Alonso en pleine tourmente au Real Madrid
Le mandat de Xabi Alonso a récemment pris une tournure inattendue. Il y a encore quelques semaines, le technicien basque semblait solidement installé, fort d’une avance de cinq points sur le Barça après la victoire 2-1 lors du Clásico du 26 octobre. Mais cette dynamique s’est brusquement inversée. Trois matches nuls successifs contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) puis Girona (1-1) ont entamé la confiance du vestiaire et du public.
Une accalmie est brièvement apparue avec la victoire 3-0 face à Bilbao, mais elle n’a pas tenu : la défaite contre le Celta Vigo (2-0) a relancé la crise. Désormais, le Real Madrid (2e, 36 pts) compte quatre points de retard sur le FC Barcelone (1er, 40 pts) après 16 journées. Le retard n’est pas irrattrapable, mais l’inquiétude porte aussi sur la qualité du jeu et sur des tensions internes persistantes.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso menacé de licenciement
L’un des points les plus sensibles concerne la relation entre Xabi Alonso et plusieurs cadres, notamment Jude Bellingham et Vinícius Junior. Les désaccords sportifs et humains auraient fragilisé l’atmosphère du groupe et alimenté les spéculations sur un départ prématuré.
Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028, l’avenir du technicien apparaît plus incertain que jamais. La presse espagnole évoque régulièrement deux pistes : Zinedine Zidane et Jürgen Klopp. Mais en interne, la direction explore un autre scénario, beaucoup plus inattendu et surtout déjà présent au club.
- Getty Images Entertainment
Alvaro Arbeloa favori pour succéder à Xabi Alonso
Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid s’intéresse de près à une solution interne, jugée à la fois viable, crédible et cohérente avec la philosophie maison. En coulisses, une figure familière avance silencieusement ses pions auprès de la direction. C’est ainsi que le nom d’Alvaro Arbeloa s’impose désormais comme l’option privilégiée. Ancien défenseur du Real Madrid entre 2000 et 2006 puis de 2009 à 2016, double vainqueur de la Ligue des Champions, Alvaro Arbeloa jouit d’une réputation solide au sein du club. Depuis cet été, il occupe le banc du Real Madrid Castilla, où il a su s’imposer avec autorité.
Sous sa direction, la réserve occupe la quatrième place du groupe A en troisième division, confirmant sa capacité à développer un collectif performant. Il a repris avec succès la succession d’une autre légende du club, Raul, ce qui renforce encore son crédit. Pour la direction merengue, Alvaro Arbeloa représente un profil d’avenir, capable d’incarner une continuité dans la philosophie du club.
- Getty Images News
Une dernière chance pour Xabi Alonso, Arbeloa à l’affût
Alvaro Arbeloa est désormais en tête de liste pour remplacer Xabi Alonso si ce dernier venait à être licencié. L’enjeu des prochains jours est crucial : le Real Madrid prépare son match de Ligue des Champions contre Manchester City (mercredi, 21h), une rencontre décisive pour la suite de la saison et peut-être même pour la continuité du technicien basque.
En cas de contre-performance, le club pourrait accélérer le processus et officialiser un changement sur le banc. Le scénario d’un passage de relais interne, incarné par Alvaro Arbeloa, semble plus que jamais d’actualité. Une page pourrait bientôt se tourner à Madrid.