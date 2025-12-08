Urgence au Real Madrid : Xabi Alonso, la réunion de la dernière chance !

Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu, Xabi Alonso avait suscité beaucoup d’enthousiasme. Mais la réalité du terrain se montre déjà plus rude. Le Real Madrid, qui affichait une avance de cinq points sur le FC Barcelone, a désormais quatre longueurs de retard après la défaite à domicile contre le Celta Vigo (0-2). Une chute qui inquiète fortement Florentino Perez et la direction du club.

Selon Abraham P. Romero, journaliste d’El Mundo, cette situation a conduit à une réunion d’urgence : « Selon des sources proches de notre journal, la direction du club s'est réunie pendant plusieurs heures après le match dans les bureaux du Bernabéu pour décider du sort de l'entraîneur ».