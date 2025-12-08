Arrivé cet été au Real Madrid, Xabi Alonso traverse une période délicate. Entre résultats décevants et tensions dans le vestiaire, le technicien espagnol se retrouve sous pression maximale. Une réunion nocturne aurait fixé son sort avant un rendez-vous décisif contre Manchester City. Le technicien espagnol sait désormais ce qui l’attend.
Urgence au Real Madrid : Xabi Alonso, la réunion de la dernière chance !
- Getty Images
Xabi Alonso face à sa première tempête madrilène
Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu, Xabi Alonso avait suscité beaucoup d’enthousiasme. Mais la réalité du terrain se montre déjà plus rude. Le Real Madrid, qui affichait une avance de cinq points sur le FC Barcelone, a désormais quatre longueurs de retard après la défaite à domicile contre le Celta Vigo (0-2). Une chute qui inquiète fortement Florentino Perez et la direction du club.
Selon Abraham P. Romero, journaliste d’El Mundo, cette situation a conduit à une réunion d’urgence : « Selon des sources proches de notre journal, la direction du club s'est réunie pendant plusieurs heures après le match dans les bureaux du Bernabéu pour décider du sort de l'entraîneur ».
- Getty Images Sport
Une réunion nocturne aux enjeux cruciaux
La réunion, qui s’est prolongée jusqu’à plus d’une heure du matin, n’était pas une simple discussion. Elle visait à clarifier l’avenir de Xabi Alonso au sein du club. La conclusion semble sans équivoque : le match de Ligue des champions face à Manchester City représente une ultime chance pour l’entraîneur espagnol. La relation entre le vestiaire et le coach serait désormais fragilisée et difficilement réparable.
« La rencontre de mercredi soir entre le Real Madrid et Manchester City à Santiago-Bernabéu ressemble à une ultime chance pour le technicien espagnol dont le limogeage serait forcément une énorme bombe », souligne le journaliste.
- AFP
Les alternatives envisagées par le Real Madrid
En cas de départ d’Alonso, le Real Madrid aurait déjà ciblé plusieurs profils. El Mundo évoque notamment Jürgen Klopp et Zinedine Zidane. Ce dernier semble toutefois lié à un futur poste sur le banc de l’équipe de France dès l’été prochain. La direction madrilène réfléchit donc à l’option la plus solide pour stabiliser un club en perte de vitesse.
L’urgence est accentuée par une dépendance évidente à Kylian Mbappé. Malgré ses performances, l’équipe ne parvient pas à se libérer de cette pression excessive sur sa star, ce qui fragilise le collectif et alimente la frustration des dirigeants.
- Getty Images Sport
Une pression croissante pour un Real Madrid en quête de succès
La défaite face au Celta Vigo n’a fait que cristalliser une situation déjà fragile. Pour Xabi Alonso, la moindre erreur lors du prochain rendez-vous européen pourrait sceller son destin. Les attentes sont énormes, et la patience au sein de la direction madrilène semble avoir atteint ses limites.
« Certains dirigeants madrilènes estiment qu'il faut rapidement tirer les conclusions de ce qui ressemble à une erreur de casting concernant le successeur de Carlo Ancelotti », rappelle El Mundo. La pression monte, et mercredi soir, le Bernabéu sera le théâtre d’un tournant majeur pour l’avenir du Real Madrid, mais aussi de Xabi Alonso.