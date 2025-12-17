Sean Walsh

  1. Premier League AFCON GFX 16:9Getty/GOAL
    Especiais e OpiniãoAfrica Cup of Nations

    Times da PL mais desfalcados pela Copa Africana de Nações

    A Copa Africana de Nações está de volta entre dezembro e janeiro, reunindo os melhores times do continente no Marrocos. Todos querem tirar o título da Costa do Marfim, que surpreendeu e venceu a edição no início de 2024. O torneio segue sendo tão prestigiado, emocionante e intenso quanto a Eurocopa ou a Copa América. O problema, para os clubes europeus, é o calendário: a competição acontece bem no meio da temporada, o que faz com que muitas equipes fiquem até um mês sem alguns de seus jogadores mais importantes.

  2. Chelsea winter slump GFXGetty/GOAL
    AnálisesChelsea

    Projeto do Chelsea voltou a complicar Enzo Maresca

    Havia motivos de sobra para o Chelsea se sentir confiante em relação à temporada quando novembro virou dezembro. Enzo Maresca tinha acabado de comandar seu jovem time a uma vitória retumbante por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions League, e dias depois segurou um empate por 1 a 1 com o líder Arsenal na Premier League, mesmo jogando boa parte dos 90 minutos com um jogador a menos após a expulsão de Moisés Caicedo.

  3. Arsenal shouldn't panic GFXGOAL
    AnálisesArsenal

    Sem pânico! Arsenal ainda é o melhor, mesmo com tropeços

    Não é todo dia que esta versão do Arsenal perde. Na verdade, a derrota tardia por 2 a 1, no sábado, para o Aston Villa foi apenas a sua segunda derrota na temporada 2025/26. Ainda assim, há uma sensação crescente de que os Gunners estão sob mais pressão para entregar resultados nesta temporada como nunca antes sob o comando de Mikel Arteta

  4. EPL midfielder rankings GFXGetty/GOAL
    OpinionPremier League

    Os 10 melhores meio-campistas da Premier League na atualidade

    Neste mesmo período do ano passado, a narrativa em torno do encontro entre Chelsea e Arsenal em Stamford Bridge focava-se em saber se Cole Palmer tinha alcançado o nível de estrelato de Bukayo Saka. Ele havia conquistado o oeste de Londres durante seu primeiro ano com os Blues e estava liderando uma inesperada corrida pelo título durante o outono. Agora, no entanto, o debate entre os dois rivais mudou para os meio-campistas Moises Caicedo e Declan Rice

  5. Arsenal Bayern player ratings GFXGetty/GOAL
    Player ratingsArsenal

    Melhor time da Europa? Como o Arsenal demoliu o Bayern

    O Arsenal agora é o único time com 100% de aproveitamento nesta edição da Champions League após vencer o Bayern de Munique por 3 a 1, nesta quarta-feira (26). Os Gunners chegaram a cinco vitórias em cinco jogos e, de quebra, acabaram com a invencibilidade dos alemães. Jurrien Timber abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Noni Madueke e Gabriel Martinelli saíram do banco para marcar.

  8. Luca Williams-Barnett Tottenham NXGN GFXGetty/GOAL
    NXGNTottenham

    Luca Williams-Barnett: o garoto dos Spurs inspirado por Gascoine

    Pouco antes da pandemia do coronavírus obrigar o mundo a entrar em confinamento em dezembro de 2019, o Tottenham gravou e lançou um vídeo de seus jogadores do time principal levando crianças da base para o treino. Lucas Moura, ainda desfrutando do heroísmo de seu milagre contra o Ajax, surpreendeu um menino de 11 anos com sua presença enquanto davam uma volta de carro. Ao longo do caminho, o brasileiro compartilhou alguns conselhos com o jovem jogador

  2. Worst EPL managers GFXGetty/GOAL
    AnálisesPremier League

    Postecoglou, Moyes e os 10 piores técnicos da história da PL

    Para parafrasear o grande Homer Simpson, não é só fácil criticar, mas também divertido. É bastante simples sentar e julgar de uma torre de marfim, mas afinal, esse é o futebol, apenas um jogo de opiniões. Ser treinador da Premier League deve ser um dos trabalhos mais solitários do mundo, especialmente quando os resultados são incertos e a segurança do seu emprego é tema de especulação internacional

  3. "F1: The Movie" European Premiere - ArrivalsGetty Images Entertainment
    G. BaleReal Madrid

    Gareth Bale: dos 690 mil euros semanais ao medo da falência

    Gareth Bale foi o primeiro jogador da história do futebol a custar 100 milhões de euros em uma transferência, e durante seus nove anos no Real Madrid sempre teve um salário digno de rei. Ainda assim, o galês admitiu recentemente que, mesmo no auge da carreira, teve medo de ir à falência, e isso sem jamais ter sido alguém que gastava abusadamente. Agora, ele revela como superou esse medo.

  6. Arsenal WembleyGOAL
    Especiais e OpiniãoPremier League

    Cuidado, Arsenal: trocar o Emirates pelo Wembley tem seu preço

    Talvez mais do que nunca no futebol moderno, o tema dos estádios esteja ganhando destaque. O Manchester United quer reconstruir completamente o Old Trafford, em um projeto avaliado em cerca de 2 bilhões de libras (R$ 14,5 bilhões). O Tottenham já vive há seis anos a realidade do novo estádio — e agora, enfim, tem um troféu para exibir em casa. O Chelsea ainda enfrenta impasses para conseguir mais terreno no oeste de Londres, o que coloca em dúvida o futuro de Stamford Bridge. Já os donos sauditas do Newcastle estudam se ampliam o tradicional St. James’ Park ou se constroem uma nova arena do zero em um terreno vizinho

  7. Ange Postecoglou Nottingham Forest Tottenham GFX 16:9Getty/GOAL
    Especiais e OpiniãoPremier League

    Postecoglou perto de ser o pior técnico da Premier League

    Em 2021, um designer gráfico da Sky Sport Alemanha criou uma imagem que marcaria o futebol. Depois que Jadon Sancho passou suas primeiras sete partidas pelo Manchester United — após sua transferência de 84 milhões de euros do Borussia Dortmund — sem marcar gols ou dar assistências, seu rosto foi colocado na icônica imagem de James Bond, o “007”. Nesse caso, os dois zeros representavam seus gols e assistências, e o sete indicava o número de jogos disputados

