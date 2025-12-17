Sean Walsh

Cuidado, Arsenal: trocar o Emirates pelo Wembley tem seu preço

Talvez mais do que nunca no futebol moderno, o tema dos estádios esteja ganhando destaque. O Manchester United quer reconstruir completamente o Old Trafford, em um projeto avaliado em cerca de 2 bilhões de libras (R$ 14,5 bilhões). O Tottenham já vive há seis anos a realidade do novo estádio — e agora, enfim, tem um troféu para exibir em casa. O Chelsea ainda enfrenta impasses para conseguir mais terreno no oeste de Londres, o que coloca em dúvida o futuro de Stamford Bridge. Já os donos sauditas do Newcastle estudam se ampliam o tradicional St. James’ Park ou se constroem uma nova arena do zero em um terreno vizinho