“As emoções ficam à flor da pele!” – Anthony Gordon explica a discussão com Kieran Trippier após marcar quatro gols na vitória do Newcastle sobre o Qarabag pela Liga dos Campeões
Gordon marca quatro gols no primeiro tempo
Após apenas três minutos em Baku, Gordon abriu o placar, com Malick Thiaw marcando o segundo gol do Newcastle momentos depois. Além de outro gol em jogada aberta, Gordon conseguiu converter duas penalidades antes do intervalo. No entanto, quando os jogadores voltaram para o vestiário, Gordon foi visto discutindo acaloradamente com o capitão Trippier.
Trippier e Gordon explicam-se
Gordon e Trippier apareceram diante das câmeras da TNT Sports após a partida para explicar a situação.
Trippier disse: “Gordy marcou três gols e acho que todos os jogadores queriam cobrar o pênalti, mas ele é o nosso cobrador de pênaltis. Ele quer marcar gols como todos os outros, mas é o cobrador de pênaltis. Às vezes, as emoções ficam à flor da pele em campo, mas é assim que as coisas são. Ele marcou quatro gols e foi incrível hoje. Agora vamos seguir em frente.”
Quando questionado se queria cobrar o segundo pênalti, Gordon respondeu: “Sim, mas ouça, eu entendo a opinião de todos, porque quero que todos tenham sucesso. Somos uma equipe, devemos estar juntos nisso. Mas sou um atacante, sou o cobrador de pênaltis, então quero marcar o máximo de gols possível. Mas entendi a opinião de todos e as emoções ficam à flor da pele, mas [Trippier] é um dos meus companheiros mais próximos desde que entrei para o clube, ele fez muito por mim. Ele é legal!”
Trippier então brincou dizendo que os dois precisariam de “luvas de boxe nos treinos”.
Gordon não está pensando em “recordes”
Gordon quebrou vários recordes com seus quatro gols, mas insistiu que esse não era seu foco em campo. Ele acrescentou: “Recordes são legais, mas eu só quero marcar gols e vencer jogos. No final das contas, vencemos o jogo de forma convincente. Eu diria que foi nossa melhor atuação nesta temporada, e isso é mais importante do que os gols.
Estou muito orgulhoso de todos, porque o futebol às vezes é um ambiente muito emocional. É muito inconstante, as pessoas ficam muito decepcionadas ou muito animadas com você, dependendo do seu desempenho. Passar pelo que passamos e chegar à posição em que estamos agora é muito importante e mostra o caráter que temos. O futebol muda muito rápido, então temos que continuar assim, manter o ritmo, porque as coisas podem mudar para pior com a mesma rapidez.”
O que vem a seguir para o Newcastle?
Antes de o Newcastle receber o Qarabag no St James' Park para a segunda mão da eliminatória da Liga dos Campeões na próxima semana, os jogadores de Eddie Howe voltam à ação na Premier League no sábado, com uma visita ao Manchester City.
