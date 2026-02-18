“As emoções ficam à flor da pele!” – Anthony Gordon explica a discussão com Kieran Trippier após marcar quatro gols na vitória do Newcastle sobre o Qarabag pela Liga dos Campeões

Gordon e Trippier apareceram diante das câmeras da TNT Sports após a partida para explicar a situação.

Trippier disse: “Gordy marcou três gols e acho que todos os jogadores queriam cobrar o pênalti, mas ele é o nosso cobrador de pênaltis. Ele quer marcar gols como todos os outros, mas é o cobrador de pênaltis. Às vezes, as emoções ficam à flor da pele em campo, mas é assim que as coisas são. Ele marcou quatro gols e foi incrível hoje. Agora vamos seguir em frente.”

Quando questionado se queria cobrar o segundo pênalti, Gordon respondeu: “Sim, mas ouça, eu entendo a opinião de todos, porque quero que todos tenham sucesso. Somos uma equipe, devemos estar juntos nisso. Mas sou um atacante, sou o cobrador de pênaltis, então quero marcar o máximo de gols possível. Mas entendi a opinião de todos e as emoções ficam à flor da pele, mas [Trippier] é um dos meus companheiros mais próximos desde que entrei para o clube, ele fez muito por mim. Ele é legal!”

Trippier então brincou dizendo que os dois precisariam de “luvas de boxe nos treinos”.