Getty Images
Traduzido por
“As pessoas têm que tomar decisões” – John Terry revela “frustração” após o Chelsea decidir não nomeá-lo como técnico interino nem adicioná-lo à comissão técnica do time principal
Reação de Terry à demissão de Maresca
Terry é um usuário ativo das redes sociais e comentou sobre a saída de Maresca em um vídeo no TikTok logo após a confirmação da demissão no dia de Ano Novo.
Ele disse: “Enzo Maresca acaba de ser demitido pelo Chelsea e, para ser sincero, estou completamente chocado, não esperava por isso. Sei que as coisas ultimamente não têm sido como ele gostaria. Dá para ver e ouvir que tem havido tensão.
Recebi muitos telefonemas esta manhã após a notícia e todos esperam que eu saiba o que está acontecendo. Não tenho ideia do que está acontecendo, não estou envolvido com o time principal, então não sei.
Apenas minha opinião de longe, claramente tem havido tensão entre o técnico e o proprietário e eles chegaram a essa decisão.”
- Getty Images Sport
Os dois jogos de McFarlane como técnico interino
McFarlane liderou o Chelsea nas partidas da Premier League fora de casa contra o Manchester City e o Fulham. Depois de conquistar um empate honroso por 1 a 1 no Etihad Stadium, graças a um gol de Enzo Fernandez no último minuto, o Blues perdeu por 2 a 1 no Craven Cottage, após Marc Cucurella receber um cartão vermelho no meio do primeiro tempo. Rosenior então decidiu promover McFarlane para a comissão técnica do time principal, deixando para trás suas responsabilidades na academia.
Terry confuso com a rejeição do Chelsea
No canal “Golf Life” do YouTube, de Jimmy Bullard, Terry admitiu que teria aceitado de bom grado assumir o cargo de técnico interino se o clube lhe tivesse pedido, ao mesmo tempo em que ficou confuso por nem mesmo ter feito parte da equipe técnica de McFarlane nos dois jogos que ele comandou.
“(Eu não estava) irritado, provavelmente mais frustrado porque eu certamente fazia parte daquele grupo sub-21 que foi para lá”, disse Terry.
“Então, mesmo que eu não tivesse assumido a equipe. Obviamente, Calum assumiu a equipe e se saiu muito bem. Conseguiu um resultado no jogo.
Sinto que deveria ter feito parte deles. Agora, ouça. As pessoas têm que tomar decisões. Adoro quando as pessoas tomam decisões e dizem sim ou não. E claramente a direção ou quem quer que tenha tomado essas decisões, os diretores esportivos disseram 'não' a me incluir, por qualquer motivo — por que, eu não sei.”
- Getty/GOAL
O sonho de Terry de treinar seu antigo clube
Terry tem experiência como treinador assistente de Dean Smith, com quem trabalhou no Aston Villa de 2018 a 2021 e, posteriormente, no Leicester City em 2023. Recentemente, ele foi associado ao cargo de treinador do Oxford United e, embora tenha sempre enfatizado que nunca foi candidato a essa função, admitiu que precisa de mais experiência como treinador principal para realizar seu sonho de treinar o Chelsea.
“Fui associado ao cargo no Oxford recentemente, o que... não tem qualquer verdade”, continuou Terry.
“Eu não falei com eles. Não me candidatei. E não estou (procurando). Como você sabe, estou na academia. Trabalho com os sub-18 e os sub-21. Adoro meu papel lá. É um trabalho em tempo parcial.
“Sempre disse que, se o Chelsea me chamasse, adoraria assumir, mas, realisticamente, será que conseguiria o Chelsea sem fazer as outras coisas? Provavelmente não.”
“Capitão, líder, lenda” – Terry ainda é amado em Stamford Bridge
Terry continua sendo um ícone do Chelsea, tendo disputado 717 partidas pelo clube — a maioria delas como capitão — entre 1998 e 2017. Ele conquistou 15 troféus importantes com os Blues, incluindo cinco títulos da Premier League e a primeira Liga dos Campeões da história do clube.
Publicidade