Terry é um usuário ativo das redes sociais e comentou sobre a saída de Maresca em um vídeo no TikTok logo após a confirmação da demissão no dia de Ano Novo.

Ele disse: “Enzo Maresca acaba de ser demitido pelo Chelsea e, para ser sincero, estou completamente chocado, não esperava por isso. Sei que as coisas ultimamente não têm sido como ele gostaria. Dá para ver e ouvir que tem havido tensão.

Recebi muitos telefonemas esta manhã após a notícia e todos esperam que eu saiba o que está acontecendo. Não tenho ideia do que está acontecendo, não estou envolvido com o time principal, então não sei.

Apenas minha opinião de longe, claramente tem havido tensão entre o técnico e o proprietário e eles chegaram a essa decisão.”