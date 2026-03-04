Getty Images Sport
“Este homem está arruinando o futebol?” – Nicolas Jover, treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal, é alvo de críticas sensacionalistas de um jornal estrangeiro por causa do “exagero dos escanteios” no futebol
A dependência do Arsenal em gols em jogadas ensaiadas
Dos 58 gols que o Arsenal marcou até agora na Premier League nesta temporada, 21 foram em jogadas ensaiadas — o maior número na história da competição, faltando ainda nove jogos para o fim. Os torcedores do Arsenal costumam cantar “set piece again, ole ole” (outra jogada ensaiada, ole ole) depois de um gol marcado em uma situação de bola parada, enquanto os fãs adotaram o apelido de “Set Piece FC” (Clube das Jogadas Ensaia) e Jover tem um mural dedicado a ele do lado de fora do Emirates Stadium.
“Não é atraente, mas é eficaz” – Jover recebe elogio irônico
O jornal suíço Blick publicou na segunda-feira, tanto em sua versão impressa quanto online, um artigo com a manchete “Este homem está arruinando o futebol?”, acompanhado de uma foto de Jover. O artigo apresenta uma série de estatísticas e números que explicam o “exagero dos escanteios” naPremier League, incluindo um recorde de 27,5% dos gols marcados em jogadas de bola parada nesta temporada.
O artigo então acusa Jover, que supostamente recebe um bônus cada vez que o Arsenal marca um gol em uma jogada ensaiada, de ser o mentor de “uma tática aparentemente simples”. E continua: “Os jogadores cercam o goleiro na pequena área, de modo que ele praticamente não tem chance de alcançar o cruzamento preciso, que é desviado na trave mais próxima ou cabeceado de volta para o meio na trave mais distante. Não é particularmente atraente, mas é altamente eficaz”.
Slot torna-se o rosto dos sentimentos anti-jogadas ensaiadas
Para reforçar o ponto principal do artigo, foram citadas declarações recentes do técnico do Liverpool, Arne Slot, sobre a falta de jogos emocionantes na Premier League. Slot disse: “Em primeiro lugar, você tem que aceitar isso. Acho que isso acontece principalmente aqui na Premier League. Quando assisto a outros campeonatos, não vejo tanta ênfase em jogadas ensaiadas. Quando assisto a um jogo da Eredivisie, vejo gols sendo anulados e faltas em goleiros sendo marcadas, e penso: 'Uau, que grande diferença'. Aqui, você pode quase acertar um goleiro no rosto e o árbitro ainda diz: 'Continue'. Eu gosto disso? Meu coração de futebol não gosta. Se você me perguntar, pensando em futebol, penso no time do Barcelona de 10 a 15 anos atrás. Todo domingo à noite, você esperava que eles jogassem.
Agora, a maioria dos jogos que vejo na Premier League não são agradáveis de assistir, mas são sempre interessantes porque são muito competitivos, e é isso que torna esta liga fantástica, porque há muita competitividade. Todos podem ganhar contra todos. Mas, como alguém que adora assistir futebol sem se interessar pela vitória ou pela derrota, apenas para se divertir, acho que há uma grande diferença entre agora e há três ou quatro anos na Premier League.”
Arteta não está satisfeito com o desempenho do Arsenal em jogadas ensaiadas
Apesar da reputação, Arteta afirmou que não está satisfeito com o número de gols que sua equipe está marcando em jogadas ensaiadas, além de querer que seu time se organize melhor na defesa.
Dias após a vitória por 2 a 1 contra o Chelsea, partida em que todos os três gols foram marcados em jogadas ensaiadas, Arteta disse: “Estou chateado por não marcarmos mais (em jogadas ensaiadas). E também por sofrermos gols. Queremos ser a melhor e a mais dominante equipe em todos os aspectos do jogo. Essa é a trajetória e o objetivo desta equipe. E, como clube, queremos ser o mesmo. Então, vamos tentar fazer isso.
Não sei como se comemora um gol de forma diferente de outro. Talvez para o YouTube seja mais bonito um do que outro. Não sei, mas a realidade do futebol depende muito.”
O que vem a seguir para o Arsenal?
O Arsenal volta à ação na quarta-feira à noite, fora de casa, contra o Brighton & Hove Albion. Na terça-feira, o técnico do Seagulls, Fabian Hurzeler, lamentou como os Gunners “perdem tempo” e tentam obstruir os defensores com suas jogadas ensaiadas.
“Algumas das bloqueadas ou a forma como as equipes bloqueiam não têm uma regra clara. Às vezes, o árbitro apita e é falta, outras vezes não apita. Acho que é por isso que temos esse assunto no momento, mas, para mim, o principal é estabelecer uma regra clara sobre quanto tempo se pode perder em um escanteio, um lançamento lateral ou uma falta”, disse Hurzeler.
