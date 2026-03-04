“Este homem está arruinando o futebol?” – Nicolas Jover, treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal, é alvo de críticas sensacionalistas de um jornal estrangeiro por causa do “exagero dos escanteios” no futebol

Para reforçar o ponto principal do artigo, foram citadas declarações recentes do técnico do Liverpool, Arne Slot, sobre a falta de jogos emocionantes na Premier League. Slot disse: “Em primeiro lugar, você tem que aceitar isso. Acho que isso acontece principalmente aqui na Premier League. Quando assisto a outros campeonatos, não vejo tanta ênfase em jogadas ensaiadas. Quando assisto a um jogo da Eredivisie, vejo gols sendo anulados e faltas em goleiros sendo marcadas, e penso: 'Uau, que grande diferença'. Aqui, você pode quase acertar um goleiro no rosto e o árbitro ainda diz: 'Continue'. Eu gosto disso? Meu coração de futebol não gosta. Se você me perguntar, pensando em futebol, penso no time do Barcelona de 10 a 15 anos atrás. Todo domingo à noite, você esperava que eles jogassem.

Agora, a maioria dos jogos que vejo na Premier League não são agradáveis de assistir, mas são sempre interessantes porque são muito competitivos, e é isso que torna esta liga fantástica, porque há muita competitividade. Todos podem ganhar contra todos. Mas, como alguém que adora assistir futebol sem se interessar pela vitória ou pela derrota, apenas para se divertir, acho que há uma grande diferença entre agora e há três ou quatro anos na Premier League.”