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quinta-feira, 20 de agosto
Classificação
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|Posição
|Time
|J
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|P
|Sequência
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|Bournemouth
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|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
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|0
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|0
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|3
|Aston Villa
|0
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|4
|Brentford
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|5
|Brighton
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