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Harry Kane MLS David Beckham

Transferência para a MLS e retorno à Inglaterra: previsões sobre o futuro de Kane

Harry Kane pode se transferir para a MLS “quando tiver 35 anos”, disse a GOAL o ex-jogador do Bayern de Munique Dietmar Hamann, enquanto um retorno à Inglaterra também deve fazer parte do futuro do atacante recordista. Por ora, porém, espera-se que o artilheiro, após a conquista de dois títulos da Bundesliga na Alemanha, renove seu contrato com a Allianz Arena, que tem apenas 12 meses restantes.

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