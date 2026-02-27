Não tão rápido, Arsenal! Erros individuais CUSTARÃO caro na disputa pelo título da Premier League se os Gunners não se organizarem melhor

Para quem vive nas redes sociais, já deve ter visto. Até o próprio provavelmente já recebeu uma dúzia de mensagens bem-intencionadas, sabendo que o contratempo não custou nada ao seu time nesta ocasião.

Depois que Eberechi Eze abriu o placar no primeiro tempo no Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice reuniu seus companheiros de equipe para uma conversa. Quando eles voltaram para o seu campo para o reinício, ele apontou para a têmpora, sugerindo que queria que o Arsenal mantivesse a cabeça fria e não se empolgasse. Apenas 24 segundos depois, Rice perdeu a posse de bola na grande área ao tentar driblar para sair da situação, permitindo que Randal Kolo Muani empatasse com seu primeiro gol na Premier League. Rice então deu um sorriso irônico enquanto levantava as mãos para se desculpar. O momento foi imortalizado em vídeos e GIFs.

Em nível tático, Rice pode ter considerado que não tinha opções suficientes ao seu redor para passar a bola, semelhante ao erro de Martin Zubimendi na derrota por 3 a 2 para o Manchester United em janeiro. Mas os críticos do Arsenal e de Rice apontaram que é esse tipo de movimento performático que só aumentou o escrutínio em torno deles nos anos anteriores. Este foi um novo exemplo tão claro quanto aqueles céticos poderiam desejar.

Talvez esse seja apenas o estilo de Rice como líder. Ele foi visto gritando “todas as vezes” para si mesmo após o empate por 0 a 0 no mês passado contra o Nottingham Forest. Quando era capitão do West Ham, ele foi flagrado pela câmera gritando “É tão ruim, a noite toda, é tão ruim, como você pode ser tão ruim? Você provavelmente foi pago” para um árbitro durante uma partida da Liga Europa.

Para ser franco, essa é provavelmente a maior fraqueza que resta no jogo de Rice. As explosões emocionais e a raiva não podem continuar para um jogador com chances reais de ser nomeado o Jogador do Ano. É um prêmio que ele só receberá se o Arsenal se manter firme e conquistar o título.