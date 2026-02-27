Não tão rápido, Arsenal! Erros individuais CUSTARÃO caro na disputa pelo título da Premier League se os Gunners não se organizarem melhor

Os homens de Mikel Arteta derrotaram o Spurs com uma vitória retumbante por 4 a 1, mas isso não foi nenhuma novidade. Afinal, os Gunners estão invictos nos últimos oito clássicos do norte de Londres, com sete vitórias. Este também foi o time mais fraco do Tottenham que eles enfrentaram nessa sequência, com o novo técnico Igor Tudor tendo apenas 14 jogadores de linha à disposição e o rebaixamento para a Championship sendo uma possibilidade real.
Embora essa tenha sido provavelmente a vitória mais rotineira imaginável para o Arsenal, eles ainda precisavam aparecer e enfrentar as consequências depois de terem se envergonhado diante do mundo nos últimos dois jogos da Premier League. No entanto, os problemas desses empates e outros erros desta temporada ainda estavam presentes.