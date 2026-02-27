Goal.com
Arsenal errors GFX
Não tão rápido, Arsenal! Erros individuais CUSTARÃO caro na disputa pelo título da Premier League se os Gunners não se organizarem melhor

O Arsenal não podia realmente se dar ao luxo de perder ou empatar o clássico do norte de Londres contra o Tottenham no domingo. Sua derrota para o Wolves quatro dias antes significava que a disputa pelo título da Premier League estava agora dividida igualmente entre eles e o Manchester City — se qualquer um dos dois times vencesse todos os jogos restantes, incluindo o confronto decisivo no Etihad Stadium em abril, seria coroado campeão.

Os homens de Mikel Arteta derrotaram o Spurs com uma vitória retumbante por 4 a 1, mas isso não foi nenhuma novidade. Afinal, os Gunners estão invictos nos últimos oito clássicos do norte de Londres, com sete vitórias. Este também foi o time mais fraco do Tottenham que eles enfrentaram nessa sequência, com o novo técnico Igor Tudor tendo apenas 14 jogadores de linha à disposição e o rebaixamento para a Championship sendo uma possibilidade real.

Embora essa tenha sido provavelmente a vitória mais rotineira imaginável para o Arsenal, eles ainda precisavam aparecer e enfrentar as consequências depois de terem se envergonhado diante do mundo nos últimos dois jogos da Premier League. No entanto, os problemas desses empates e outros erros desta temporada ainda estavam presentes.

    O lapso de Rice

    Para quem vive nas redes sociais, já deve ter visto. Até o próprio provavelmente já recebeu uma dúzia de mensagens bem-intencionadas, sabendo que o contratempo não custou nada ao seu time nesta ocasião.

    Depois que Eberechi Eze abriu o placar no primeiro tempo no Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice reuniu seus companheiros de equipe para uma conversa. Quando eles voltaram para o seu campo para o reinício, ele apontou para a têmpora, sugerindo que queria que o Arsenal mantivesse a cabeça fria e não se empolgasse. Apenas 24 segundos depois, Rice perdeu a posse de bola na grande área ao tentar driblar para sair da situação, permitindo que Randal Kolo Muani empatasse com seu primeiro gol na Premier League. Rice então deu um sorriso irônico enquanto levantava as mãos para se desculpar. O momento foi imortalizado em vídeos e GIFs.

    Em nível tático, Rice pode ter considerado que não tinha opções suficientes ao seu redor para passar a bola, semelhante ao erro de Martin Zubimendi na derrota por 3 a 2 para o Manchester United em janeiro. Mas os críticos do Arsenal e de Rice apontaram que é esse tipo de movimento performático que só aumentou o escrutínio em torno deles nos anos anteriores. Este foi um novo exemplo tão claro quanto aqueles céticos poderiam desejar.

    Talvez esse seja apenas o estilo de Rice como líder. Ele foi visto gritando “todas as vezes” para si mesmo após o empate por 0 a 0 no mês passado contra o Nottingham Forest. Quando era capitão do West Ham, ele foi flagrado pela câmera gritando “É tão ruim, a noite toda, é tão ruim, como você pode ser tão ruim? Você provavelmente foi pago” para um árbitro durante uma partida da Liga Europa.

    Para ser franco, essa é provavelmente a maior fraqueza que resta no jogo de Rice. As explosões emocionais e a raiva não podem continuar para um jogador com chances reais de ser nomeado o Jogador do Ano. É um prêmio que ele só receberá se o Arsenal se manter firme e conquistar o título.

    Gabriel se sai bem

    Outro forte candidato do Arsenal ao prêmio de Jogador do Ano é o zagueiro Gabriel Magalhães, que teve sorte de não ter sido culpado pelo segundo gol de empate do Spurs. Sob um contato mínimo de Kolo Muani, o zagueiro de 1,90 m caiu no chão e, depois que o atacante do Tottenham colocou a bola na rede, o árbitro Peter Bankes marcou falta.

    Deixando de lado o quanto empurrar e agarrar constitui uma falta hoje em dia, essa é uma manobra que Gabriel já tentou e falhou antes. Durante a vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Newcastle em setembro, o time ficou atrás no placar com um gol de Nick Woltemade, durante o qual ele colocou as duas mãos no zagueiro brasileiro, mas o contato não foi considerado suficiente para uma falta.

    Considerando que Gabriel é a maior ameaça da Premier League em escanteios ofensivos e marcou o gol da vitória no clássico do norte de Londres na última temporada, usando as duas mãos para se afastar de Cristian Romero, seria de se esperar que ele não se importasse com mais algumas disputas físicas em sua própria área. Agora que esse incidente está sob escrutínio, ele pode não ter a mesma sorte da próxima vez.

    Houve também uma questão de uma falta em Kolo Muani durante o primeiro tempo, quando ele corria em direção ao gol, com os replays mostrando que Gabriel só tinha olhos para o jogador e não para a bola. Isso parecia mais um confronto normal em tempo real, mas outro VAR poderia não ter sido tão indulgente. A questão é que Gabriel simplesmente se sairia melhor jogando seu jogo natural, em vez de tentar ser muito esperto.

    A única fraqueza de Raya

    Após o empate do Arsenal por 2 a 2 com o Wolves, o goleiro David Raya foi culpado por não ter se comunicado com Gabriel ao tentar defender um cruzamento final, deixando a bola cair e permitindo que Tom Edozie marcasse um gol com a ajuda de Riccardo Calafiori.

    Este foi o primeiro erro de Raya que resultou em um gol nesta temporada, e não é motivo para preocupações a longo prazo. Dentro da sua área, o espanhol é o melhor goleiro do mundo, defendendo cruzamentos a uma velocidade absurda, mesmo nas áreas mais congestionadas.

    O que tem sido mais preocupante é a maneira como Raya sofreu o primeiro gol em Molineux. O chute de Hugo Bueno não chegou exatamente ao canto superior, mas ainda assim estava fora do alcance do goleiro. Raya não permite que muitos chutes o vençam, mas eles geralmente são de longa distância. Com 1,83 m, ele está entre os goleiros mais baixos da Europa e simplesmente não tem o alcance necessário para lidar com chutes de longa distância tão bem quanto seus colegas.

    Isso significa que, mesmo que o Arsenal seja a melhor equipe defensiva do momento, os adversários ainda conseguem penetrar na defesa sem nem mesmo chegar à grande área. A derrota por 3 a 2 em janeiro, em casa, para o Manchester United, com gols de Patrick Dorgu e Matheus Cunha de fora da área, é outro exemplo recente. Essa é a única falha no jogo de Raya, mas que pode ser explorada sem necessariamente derrubar o time londrino.

    “Segundo novamente”

    O Arsenal fez bem em não deixar que o jogo contra o Tottenham se transformasse num clássico de palhaçadas. Talvez tenha sido um sinal de maturidade ter saído do Wolves com o rabo entre as pernas.

    No final daquele encontro em Molineux, os torcedores locais — cuja equipe ainda pode ser rebaixada com um total de pontos recorde — lançaram uma enxurrada de gritos de “segundo novamente, ole ole”. O mesmo aconteceu uma semana antes em Brentford. É um sentimento que acompanhou os jogadores e torcedores do Arsenal nos últimos 12 meses, enquanto eles tentam evitar se tornar o primeiro time na história da primeira divisão inglesa a terminar como vice-campeão por quatro temporadas consecutivas.

    Se até mesmo o Wolves e o Brentford estão se deleitando com o fracasso do Arsenal, então a mensagem é clara: todos os times do país vão querer impedir que os Gunners se tornem campeões. Eles têm que conviver com essa notoriedade e se deleitar com ela, em vez de deixar que isso os afete.

    A postura defensiva de Arteta

    A história é escrita pelo vencedor, e para os adeptos do Arsenal, eles não vão querer se deter na maneira como seu time entrou no clássico do último fim de semana. Na coletiva de imprensa pré-jogo, no entanto, Arteta parecia mais irritado do que o normal.

    A equipe de mídia social do Wolves postou um vídeo no TikTok zombando do Arsenal por suas artimanhas para ganhar tempo pouco antes do gol de empate de Edozie. O vídeo viralizou nos dias que antecederam o jogo contra o Tottenham, e Arteta foi questionado sobre o conteúdo e se ele o tinha visto.

    “Não”, foi sua resposta, antes de continuar: “O que eu li foi a coletiva de imprensa do Rob [Edwards], o técnico, antes do jogo, e o que ele disse sobre nós e o que me enviou por mensagem. Ele acha que somos de longe o melhor time da liga — estou muito mais interessado nisso do que em qualquer outra coisa que não sei quem postou, ou qualquer outra coisa. Especialmente porque eu não leio isso.”

    Essa frase gerou comparações com quando Arteta afirmou que Luis Enrique e sua equipe lhe disseram que o Arsenal era superior ao Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões da última temporada, que viu o time francês vencer por 3 a 1 no placar agregado. “Mikel Arteta é um grande amigo, mas não concordo de forma alguma”, foi a resposta de Luis Enrique quando informado dos comentários do técnico do Arsenal.

    Opções ofensivas do City

    O Arsenal chega ao fim de semana com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, embora tenha jogado uma partida a mais do que a equipe de Pep Guardiola. Ambos marcaram o mesmo número de gols (56), mas é difícil pensar que os Gunners tenham melhores opções de ataque do que seus rivais pelo título.

    Erling Haaland ainda lidera a corrida pela Chuteira de Ouro com 22 gols, com Antoine Semenyo em terceiro com 13, começando com tudo com três gols na Premier League pelo City desde que chegou do Bournemouth. Além deles, Phil Foden (sete) e a contratação do verão, Tijjani Reijnders (cinco), são os maiores artilheiros, apesar de não estarem tendo a melhor das temporadas, enquanto Rayan Cherki e Omar Marmoush estão recuperando a forma.

    A produtividade do Arsenal ainda depende muito das jogadas ensaiadas, mas há esperança de que os dois belos gols de Viktor Gyokeres contra o Tottenham tenham sido o momento para dar início a uma boa sequência na reta final da temporada, enquanto Bukayo Saka também ganhou ânimo após marcar um gol em uma função mais central contra o Wolves. Se Eberechi Eze conseguisse marcar contra outros times além do Spurs e do Crystal Palace, isso também seria útil.

    Chelsea, o remédio perfeito?

    O próximo time a tentar atrapalhar a busca do título do Arsenal é o rival londrino Chelsea, que não vence o Gunners na Premier League desde agosto de 2021, quando Romelu Lukaku marcou em seu retorno ao Blues. Parece que foi há muito tempo, não é?

    É sempre um ótimo momento para o Arsenal jogar contra o Chelsea, mas eles também podem ser ajudados pelas circunstâncias recentes. O cartão vermelho de Wesley Fofana no empate de 1 a 1 com o Burnley no sábado foi o oitavo da temporada, enquanto o técnico Liam Rosenior criticou seus jogadores por “queimarem quatro pontos” ao sofrerem gols no final da partida contra o Clarets e no recente empate de 2 a 2 com o Leeds United. A forma de Cole Palmer, pelo menos em jogadas abertas e não em cobranças de pênalti, continua sendo uma preocupação. Se estiver em forma, ele deve começar como titular no Emirates Stadium pela primeira vez em sua carreira. 

    O Chelsea pode estar em busca de vingança após ter sido eliminado das semifinais da Carabao Cup pelo Arsenal, mas pode simplesmente não ter meios para conseguir um resultado em um dos campos mais difíceis para o time nas últimas temporadas. No papel, esta é mais uma chance fantástica para os jogadores de Arteta ganharem impulso em um “grande jogo” no qual são grandes favoritos para vencer.

    Vamos ser sinceros, nesta fase da temporada, os resultados superam tudo o mais.

