Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Anthony Gordon Newcastle GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

Traduzido por

A excelente forma de Anthony Gordon na Liga dos Campeões é um bom presságio para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo, enquanto o ala do Newcastle disputa com Kylian Mbappé a supremacia europeia em termos de gols

A campanha de Anthony Gordon na Liga dos Campeões 2025-26 é a melhor de qualquer artilheiro inglês por um clube inglês na história da competição. Isso é um fato. Com seus quatro gols pelo Newcastle na goleada de 6 a 1 sobre o Qarabag na semana passada, ele quebrou o recorde de gols marcados por um inglês por um time da Premier League em uma única temporada da Liga dos Campeões, elevando sua contagem para 10 em nove jogos. Nem mesmo Alan Shearer conseguiu tal número com a famosa camisa listrada em preto e branco.

O Newcastle garantiu efetivamente sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões e, com Gordon em uma sequência tão quente no continente, eles acreditam em suas chances de avançar pelo menos mais uma rodada, enquanto se preparam para enfrentar o Chelsea ou o Barcelona. O Magpies pode não ser o único time com algo a ganhar com essa forma.

A Inglaterra vai para a Copa do Mundo deste verão como uma das favoritas do torneio. Depois de chegar a duas finais e uma semifinal nos últimos quatro grandes torneios, há esperança e confiança de que os Três Leões finalmente acabem com uma das mais infames secas de títulos do futebol internacional. Gordon, apesar de um desempenho irregular na Premier League, provavelmente terá um papel importante nessa história.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    Queda doméstica

    Antes do único gol do Newcastle na derrota por 4 a 1 para o Liverpool, em 31 de janeiro, Gordon passou mais de um ano sem marcar nenhum gol em jogadas abertas na Premier League. Isso está muito longe do jogador que ele se tornou durante sua temporada de estreia em 2023-24, quando marcou 10 gols em jogadas abertas e deu o mesmo número de assistências apenas no campeonato.

    Dito isso, Gordon continua sendo uma peça fundamental no ataque de Eddie Howe. Parte disso se deve à falta de alternativas prolíficas após a venda de Alexander Isak no verão passado, mas ele representa uma ameaça tão única com sua velocidade, energia e habilidade de jogar por dentro ou pela lateral que é simplesmente impossível deixá-lo de fora.

    “Acho que a percepção às vezes pode distorcer um pouco a realidade”, disse Gordon em janeiro. “Acho que as expectativas das pessoas em relação a mim aumentaram, e com razão, e estou completamente bem com isso. Mas sei que estou fazendo as coisas certas todos os dias. Tento fazer as coisas certas, esteja eu em alta ou não esteja jogando tão bem.

    “Tento dar o meu melhor e, às vezes, o resultado está fora do meu controle. Sempre jogo contra laterais-direitos que são excelentes, então sei que as pessoas esperam muito de mim, mas eles também são jogadores muito bons e são muito bem pagos para me impedir.”

    • Publicidade
  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Ameaça da Liga dos Campeões

    O desempenho de Gordon na Premier League é muito diferente do que se vê na Liga dos Campeões. Apenas Kylian Mbappe, do Real Madrid, pode se orgulhar de um retorno melhor, com 13 gols. Parte disso pode ser devido à natureza mais competitiva e física da Premier League (veja também: Tottenham terminando em quarto lugar na fase da liga), embora Gordon ainda esteja superando jogadores como Harry Kane e Erling Haaland.

    Uma característica que também favorece Gordon é sua vontade de continuar marcando gols, mesmo quando os gols não estão saindo no campeonato nacional. Depois de marcar seu quarto gol contra o Qarabag, graças a um pênalti, ele foi visto discutindo com o capitão Kieran Trippier, que queria dividir a responsabilidade.

    “Entendo a opinião de todos, porque quero que todos tenham sucesso”, explicou Gordon após a partida. “Somos uma equipe, devemos estar juntos nisso. Mas sou um atacante, sou o cobrador de pênaltis, então quero marcar o máximo de gols possível. Mas entendo a opinião de todos e as emoções ficam à flor da pele.

    “Recorde são bons, mas eu só quero marcar e ganhar jogos. No final das contas, vencemos o jogo de forma convincente, eu diria que foi nosso melhor desempenho nesta temporada, isso é mais importante do que os gols.”

    Howe concordou após o jogo que isso foi realmente “muito positivo”. “Momentos como esse são exagerados; foi uma questão muito pequena”, afirmou. “Foi ótimo da parte do Anthony ter essa determinação forte de querer marcar em todos os momentos — e você quer isso de qualquer jogador —, então não tenho nenhum problema com ele.”

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Interesse de alto nível

    Mesmo apesar da sua falta de consistência diante do gol na Premier League, Gordon continua sendo associado a transferências para clubes de maior renome. Ele continua no radar do Liverpool, time da sua infância, após sua transferência fracassada para o clube em 2024, quando o Newcastle estava em dificuldades financeiras, mas acabou optando por vender Yankuba Minteh e Elliot Anderson. Mais recentemente, o Arsenal tem sido apontado como um destino potencial.

    “É sempre a mesma coisa. Não ouvi nada, eles podem querer me contar antes de contar a vocês (a mídia). Já passei por tantas transferências que sei que tudo isso é um monte de bobagem”, respondeu Gordon na semana passada. “Estou focado em mim e na equipe, estou focado no presente. Se você olhar muito para o futuro, começa a ter um desempenho abaixo do esperado. E acredite, já fiz isso (antes) e não vou fazer agora.”

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O apoio de Tuchel

    A versatilidade de Gordon o tornou popular entre o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, tendo sido bastante utilizado durante o primeiro ano do alemão no comando dos Três Leões.

    Após Gordon marcar o primeiro gol na vitória por 5 a 0 na Letônia, em outubro, Tuchel disse: “Acho que Anthony merecia permanecer na equipe. Ele é um jogador direto, acho que essa é sua maior força, ir direto e repetir várias vezes. Ter essa repetição em sua intensidade. Ele simplesmente acumula corridas de alta intensidade, acumula metros em sprints e isso é muito, muito bom.

    É importante que ele conheça seus pontos fortes e jogue exatamente com eles. Agora jogamos com alta pressão e ele é importante contra a bola. Ele foi preciso hoje com o primeiro gol, que acalmou nossos nervos, deu o tom e colocou o jogo na direção certa. Então, muito bem jogado novamente. Outra boa atuação dele.”

  • England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Outras opções da Inglaterra

    Não há muitas alternativas para Gordon na ala esquerda da Inglaterra. Seu rival mais proeminente para a posição é Marcus Rashford, que está tendo uma ótima temporada emprestado pelo Manchester United ao Barcelona. No entanto, como Tuchel mencionou, Gordon é superior quando se trata de correr a toda velocidade.

    Na Euro 2024, houve um forte clamor dos torcedores ingleses para ver Gordon em campo devido à ineficácia de Phil Foden na esquerda, com o astro do Manchester City correndo o risco de perder seu lugar na seleção para a Copa do Mundo deste ano. Morgan Rogers, embora frequentemente utilizado nas pontas pelo Aston Villa, tem sido utilizado como camisa 10 por Tuchel, com Jude Bellingham enfrentando uma batalha por seu lugar.

    A dupla do Arsenal, Eberechi Eze e Noni Madueke, pode jogar no lado preferido de Gordon, embora se sintam mais confortáveis em outras posições, enquanto o companheiro de Gordon no Newcastle, Harvey Barnes, só foi convocado uma vez - em 2020 - e até o mês passado estava sendo associado a uma mudança de seleção para a Escócia, tamanha a sua falta de sucesso em tentar voltar à seleção inglesa.

    O futebol internacional tem mais a ver com equipes que jogam com familiaridade e coesão do que com quem tem mais superestrelas. Com Tuchel ao seu lado, isso deve ser um bom presságio para as esperanças de Gordon na Copa do Mundo.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    É necessário um final de temporada forte

    As estatísticas de Gordon na Premier League não prejudicaram suas chances na seleção nacional, embora provavelmente ainda ajudasse se ele pudesse marcar mais gols no campeonato nacional antes da Copa do Mundo e encontrar novamente o ritmo contra adversários de ponta. Mesmo assim, nem todas as equipes que os Três Leões enfrentarão jogarão com o mesmo vigor que as da primeira divisão inglesa.

    Seu desempenho na Liga dos Campeões provou ser um forte lembrete da qualidade que ele possui. Gordon terá outra chance de aumentar seus números e sua confiança nesta semana, com o jogo de volta contra o Qarabag, e não é inconcebível que ele dispute com Mbappé a Chuteira de Ouro da competição. A Inglaterra, por sua vez, só tem a se beneficiar dessa experiência em jogos importantes.

Liga dos Campeões
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Qarabag crest
Qarabag
QRB
0