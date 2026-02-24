A excelente forma de Anthony Gordon na Liga dos Campeões é um bom presságio para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo, enquanto o ala do Newcastle disputa com Kylian Mbappé a supremacia europeia em termos de gols

Antes do único gol do Newcastle na derrota por 4 a 1 para o Liverpool, em 31 de janeiro, Gordon passou mais de um ano sem marcar nenhum gol em jogadas abertas na Premier League. Isso está muito longe do jogador que ele se tornou durante sua temporada de estreia em 2023-24, quando marcou 10 gols em jogadas abertas e deu o mesmo número de assistências apenas no campeonato.

Dito isso, Gordon continua sendo uma peça fundamental no ataque de Eddie Howe. Parte disso se deve à falta de alternativas prolíficas após a venda de Alexander Isak no verão passado, mas ele representa uma ameaça tão única com sua velocidade, energia e habilidade de jogar por dentro ou pela lateral que é simplesmente impossível deixá-lo de fora.

“Acho que a percepção às vezes pode distorcer um pouco a realidade”, disse Gordon em janeiro. “Acho que as expectativas das pessoas em relação a mim aumentaram, e com razão, e estou completamente bem com isso. Mas sei que estou fazendo as coisas certas todos os dias. Tento fazer as coisas certas, esteja eu em alta ou não esteja jogando tão bem.

“Tento dar o meu melhor e, às vezes, o resultado está fora do meu controle. Sempre jogo contra laterais-direitos que são excelentes, então sei que as pessoas esperam muito de mim, mas eles também são jogadores muito bons e são muito bem pagos para me impedir.”