A excelente forma de Anthony Gordon na Liga dos Campeões é um bom presságio para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo, enquanto o ala do Newcastle disputa com Kylian Mbappé a supremacia europeia em termos de gols

O desempenho de Gordon na Premier League é muito diferente do que se vê na Liga dos Campeões. Apenas Kylian Mbappe, do Real Madrid, pode se orgulhar de um retorno melhor, com 13 gols. Parte disso pode ser devido à natureza mais competitiva e física da Premier League (veja também: Tottenham terminando em quarto lugar na fase da liga), embora Gordon ainda esteja superando jogadores como Harry Kane e Erling Haaland.
Uma característica que também favorece Gordon é sua vontade de continuar marcando gols, mesmo quando os gols não estão saindo no campeonato nacional. Depois de marcar seu quarto gol contra o Qarabag, graças a um pênalti, ele foi visto discutindo com o capitão Kieran Trippier, que queria dividir a responsabilidade.
“Entendo a opinião de todos, porque quero que todos tenham sucesso”, explicou Gordon após a partida. “Somos uma equipe, devemos estar juntos nisso. Mas sou um atacante, sou o cobrador de pênaltis, então quero marcar o máximo de gols possível. Mas entendo a opinião de todos e as emoções ficam à flor da pele.
“Recorde são bons, mas eu só quero marcar e ganhar jogos. No final das contas, vencemos o jogo de forma convincente, eu diria que foi nosso melhor desempenho nesta temporada, isso é mais importante do que os gols.”
Howe concordou após o jogo que isso foi realmente “muito positivo”. “Momentos como esse são exagerados; foi uma questão muito pequena”, afirmou. “Foi ótimo da parte do Anthony ter essa determinação forte de querer marcar em todos os momentos — e você quer isso de qualquer jogador —, então não tenho nenhum problema com ele.”