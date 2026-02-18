Getty Images Sport
Traduzido por
“Nós merecemos isso!” – Mikel Arteta admite que o Arsenal “pagou o preço” pela negligência na surpreendente derrota para o Wolves
O Arsenal desperdiça vantagem de dois gols nos acréscimos
Bukayo Saka encerrou uma sequência de 15 jogos sem marcar gols ao abrir o placar no Molineux, cabeceando para o gol após cruzamento de Declan Rice, após ser escalado na posição 10. Piero Hincapie marcou seu primeiro gol pelo clube desde sua transferência do Bayer Leverkusen no início do segundo tempo, quando o Arsenal parecia estar a caminho dos três pontos, mas o Wolves tinha outros planos.
Hugo Bueno marcou um belo gol para os donos da casa aos 30 minutos do segundo tempo, e o Arsenal foi punido por um desempenho fraco na segunda etapa, quando um gol contra de Riccardo Calafiori aos quatro minutos do tempo adicional empatou o jogo para o Wolves.
- Getty Images Sport
Arteta: O Arsenal “mereceu” o empate
Em declarações à Sky Sports após o jogo, Arteta afirmou: “É muito difícil aceitar isto. Na segunda parte, não jogámos como devíamos e como é necessário para ganhar um jogo da Premier League. É melhor não fazer juízos, estamos todos muito emocionados com isto. Temos de aceitar o golpe, porque o merecemos.
É muito fácil, com a emoção, dizer coisas que podem prejudicar a equipe. Todos querem dar o seu melhor. É preciso passar por momentos difíceis. Hoje, no último minuto, pagamos o preço. Temos que fazer as coisas básicas muito melhor do que temos feito.
Hoje precisamos aceitar isso. Precisamos ser críticos conosco mesmos, porque não foi bom o suficiente. No campeonato, a realidade é que não temos sido consistentes nos últimos meses. É preciso se levantar. Quando você passa por um momento difícil, temos que mostrar o quanto queremos isso e o quanto somos bons. Temos que nos levantar.”
- Getty Images Sport
Saka afirma que o vestiário está “muito desanimado”
Saka também apareceu diante das câmeras da Sky Sports e foi questionado sobre o clima no vestiário do Arsenal após a derrota no final da partida. Ele respondeu: “Sim, está muito deprimido. Muito decepcionado com o resultado e, especialmente, com a forma como jogamos no segundo tempo. Longe dos padrões que estabelecemos nesta temporada.
É hora de refletirmos sobre as últimas atuações e corrigirmos os problemas imediatamente, para que possamos voltar a vencer jogos, entrar em uma boa sequência e ganhar impulso, porque perdemos um pouco disso agora.
Acho que precisamos voltar ao nosso nível. Fazer o básico direito e temos qualidade mais do que suficiente nesta equipe para vencer jogos, especialmente nos jogos em que temos perdido pontos recentemente. Precisamos corrigir isso e esse é todo o nosso foco agora.”
O que vem a seguir para o Arsenal?
O próximo compromisso do Arsenal é uma viagem para enfrentar o rival Tottenham Hotspur no clássico do norte de Londres, no domingo. O Spurs está sob nova gestão, após demitir Thomas Frank e substituí-lo por Igor Tudor, com contrato até o final da temporada.
Publicidade