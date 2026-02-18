“Nós merecemos isso!” – Mikel Arteta admite que o Arsenal “pagou o preço” pela negligência na surpreendente derrota para o Wolves

Em declarações à Sky Sports após o jogo, Arteta afirmou: “É muito difícil aceitar isto. Na segunda parte, não jogámos como devíamos e como é necessário para ganhar um jogo da Premier League. É melhor não fazer juízos, estamos todos muito emocionados com isto. Temos de aceitar o golpe, porque o merecemos.

É muito fácil, com a emoção, dizer coisas que podem prejudicar a equipe. Todos querem dar o seu melhor. É preciso passar por momentos difíceis. Hoje, no último minuto, pagamos o preço. Temos que fazer as coisas básicas muito melhor do que temos feito.

Hoje precisamos aceitar isso. Precisamos ser críticos conosco mesmos, porque não foi bom o suficiente. No campeonato, a realidade é que não temos sido consistentes nos últimos meses. É preciso se levantar. Quando você passa por um momento difícil, temos que mostrar o quanto queremos isso e o quanto somos bons. Temos que nos levantar.”