“As notícias falsas foram longe demais!” – O brasileiro Richarlison refuta alegações de que boicotará a Copa do Mundo de 2026 nos EUA devido ao conflito com o Irã
Imagem falsificada com Richarlison viraliza
Nos últimos dias, uma publicação divulgada pela famosa conta paródia Topskills Sports UK alegou que Richarlison estava planejando um boicote devido ao conflito. O atacante teria dito: “Não jogarei a Copa do Mundo até que a disputa termine”. No entanto, o atacante do Spurs se pronunciou para desmentir esse boato depois que ele se tornou viral nas redes sociais.
Richarlison critica as “notícias falsas”
Em uma declaração real nas redes sociais, Richarlison procurou esclarecer a confusão.
“Só para ficar claro, porque as notícias falsas foram longe demais: eu nunca fiz essa declaração”, disse ele. “Embora seja contra qualquer tipo de guerra e conflito, nunca disse que não jogaria pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Espero que todos que compartilharam essa mentira retirem e apaguem suas postagens.”
Essa declaração veio após uma declaração do governo brasileiro condenando o envolvimento dos EUA no Irã. Eles disseram: “Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação em andamento entre as partes, que é o único caminho viável para a paz — uma posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região.”
Richarlison, que já usou sua plataforma para promover causas humanitárias no passado, é popular em seu país natal, o Brasil, onde obteve grande sucesso com a seleção nacional. Ele marcou 20 gols em 54 jogos pela Seleção e fez parte da equipe que venceu a Copa América de 2019 e levou para casa a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. O atacante também ganhou o prêmio de Gol do Torneio da Copa do Mundo de 2022 por seu chute de bicicleta contra a Sérvia.
Trump indiferente às esperanças do Irã na Copa do Mundo
O Irã se classificou para disputar a Copa do Mundo de 2026, mas sua participação está cada vez mais em dúvida devido a este último conflito. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no início desta semana que “não se importa” se o Irã participará ou não do torneio.
“Realmente não me importo [se o Irã jogar]. Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso”, disse Trump.
Em janeiro, Andrew Giuliani, chefe da Força-Tarefa da Copa do Mundo da Casa Branca, afirmou que a segurança no torneio é a principal prioridade do país. Ele disse: “Queremos que esta seja uma Copa do Mundo segura e protegida. Então, sim, é claro que queremos que as equipes estejam aqui e joguem, mas também entendemos que a maioria dos torcedores virá aqui para aproveitar uma Copa do Mundo incrível, para enriquecer a experiência. Mas seria tolice, entendendo o que o Irã está passando agora, esperar que simplesmente abramos nossas fronteiras.”
Brasil de Richarlison atingido por lesão
Enquanto Richarlison ainda espera integrar a seleção brasileira para o torneio deste verão, um jogador que não representará a Seleção até 2027 é Rodrygo. O ala do Real Madrid sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, que o deixará fora dos gramados por cerca de um ano.
Após a confirmação da notícia, Rodrygo escreveu nas redes sociais: “Um dos piores dias da minha vida, como eu sempre temi essa lesão... talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente... Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas eu vivi que também não merecia.
Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, impedindo-me de fazer o que mais amo por um tempo. Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. Tudo o que posso fazer é ser forte como sempre, o que não é novidade.”
