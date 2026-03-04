“As notícias falsas foram longe demais!” – O brasileiro Richarlison refuta alegações de que boicotará a Copa do Mundo de 2026 nos EUA devido ao conflito com o Irã

Em uma declaração real nas redes sociais, Richarlison procurou esclarecer a confusão.

“Só para ficar claro, porque as notícias falsas foram longe demais: eu nunca fiz essa declaração”, disse ele. “Embora seja contra qualquer tipo de guerra e conflito, nunca disse que não jogaria pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Espero que todos que compartilharam essa mentira retirem e apaguem suas postagens.”

Essa declaração veio após uma declaração do governo brasileiro condenando o envolvimento dos EUA no Irã. Eles disseram: “Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação em andamento entre as partes, que é o único caminho viável para a paz — uma posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região.”

Richarlison, que já usou sua plataforma para promover causas humanitárias no passado, é popular em seu país natal, o Brasil, onde obteve grande sucesso com a seleção nacional. Ele marcou 20 gols em 54 jogos pela Seleção e fez parte da equipe que venceu a Copa América de 2019 e levou para casa a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. O atacante também ganhou o prêmio de Gol do Torneio da Copa do Mundo de 2022 por seu chute de bicicleta contra a Sérvia.